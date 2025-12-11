En el mundo hay una economía emergente que desde que se consolidó pisa fuerte: los creadores de contenido. Solo en Colombia, según la plataforma española FuelYourBrands, estos influenciadores facturan US$150 millones, más de 600.000 millones de pesos. Aunque hace apenas algunos años eran simplemente números digitales, estos hombres y mujeres han logrado pasar de la pantalla a los negocios.

Lea también: Autor del crimen de niña hallada dentro de un saco en Mingueo sería un menor de entre 14 y 15 años

Y no es para menos, estos creadores logran jalonar gente cuando se trata de publicidad, su principal fuente de ingresos. Sectorial confirma que la inversión de las empresas para contratar estos servicios pasó de $8.757 millones en 2019, a $117.563 en 2023.

Pero ya no solo se quedan con la pauta, sus estrategia digitales las han pasado al plano de los negocios apalancados por su comunidad en las plataformas. Y ejemplos hay de sobra, Tulio Zuloaga, más conocido como ‘Tulio Recomienda’, pasó de hacer tutoriales para recetas a ser el cerebro detrás del Burger Master, festival gastronómico que logró 80.000 millones de pesos en ventas en 2025 en solo una semana.

Su poder de congregar masas juega a su favor cuando se trata de la comercialización de productos y lo que eso significa: ganancias superiores. La barranquillera Marcela García con su producto estrella ‘hair boomer’, logró movilizar a cientos de personas a su ‘The Hair Generation House Experience’, un lugar de experiencia itinerante.

Lea también: Madre de una de las niñas envenenadas con talio también habría muerto por la misma sustancia

Esto llevó a Forbes Colombia a crear el ranking ‘Top Creators’ en el clasifica, en su segunda edición, a los nombres que han consolidado marcas y negocios más allá de las redes sociales.

La afamada revista también destaca a aquellos que ya eran reconocidos y que se sirvieron de las plataformas digitales para catapultarse. Entre esos resalta Alejandro Riaño con su personaje Juanpis González o la reconocida modelo y presentadora Laura Tobón.

“Para elaborar la lista, consultamos data de la plataforma RealFluencers para analizar los conteos de seguidores y las tasas de interacción (me gusta, comentarios y compartidos divididos por el total de seguidores). Asimismo, se les asignó una clasificación de emprendimiento que priorizó a quienes construyen sus propias empresas, marcas y servicios, además de colaboraciones y acuerdos con marcas”, explica Forbes Colombia.

Lea también: El juniorista que con sus dichos hace reír a toda la hinchada

Precisan que no se trata de un ranking, sino solo de una lista.

Top de creadores en Colombia 2025