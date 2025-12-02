Barranquilla volverá a encender el espíritu navideño este lunes 8 de diciembre, cuando a las 5:30 p. m. se inicie la octava edición de la Gran Parada de la Luz, uno de los desfiles más esperados por las familias de la ciudad.

El recorrido, que cada año atrae a miles de asistentes, promete un ambiente lleno de luces, colores y nostalgia. Niños y adultos podrán disfrutar de un espectáculo que mezcla danzas, música y escenografías que evocan la magia de la Navidad.

Más de 2.000 artistas, entre grupos de danza, bandas musicales, teatreros y colectivos artísticos, darán vida a la noche con presentaciones que celebran los símbolos tradicionales de esta época.

El desfile tendrá como protagonistas al pesebre en vivo, el ángel y la estrella, figuras que encabezan una caravana de carrozas iluminadas y temáticas, diseñadas con motivos infantiles que buscan despertar la ilusión en el público.

Entre los invitados especiales estarán el artista Nicolás Tovar, la Reina del Carnaval de Barranquilla Michelle Char, el Rey Momo Adolfo Maury, los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, así como la Reina del Carnaval de la 44, Sharon Hurtado con su Rey Momo Luis Aragón, y las representantes Señorita Atlántico y Señorita Región Caribe.

La Gran Parada de la Luz iniciará en la carrera 44 con calle 70 y avanzará hasta el Teatro Amira de la Rosa. Para quienes deseen verla desde palcos, habrá ubicaciones especiales en la Catedral y la Plaza de la Paz.

La donación por persona es de $75.000, recursos que serán destinados a la alimentación y bienestar de los niños de la fundación. Las boletas están disponibles en La Tiquetera, a través del enlace publicado en el Instagram @fpanypanela.

Detrás de este evento está la Fundación Pan y Panela, que desde su misión social impulsa este desfile con el propósito de apoyar a comunidades vulnerables y, al mismo tiempo, reunir a las familias en un mismo espacio para celebrar el espíritu navideño.