Las personas muchas veces desean cambiar los productos de limpieza convencionales por opciones naturales, buscando proteger su salud y el medioambiente.

Y las personas mayores de generación en generación han pasado un truco infalible. Se trata de una de las combinaciones más eficaces como lo es la mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada, un dúo que se ha ganado su lugar por su poder para eliminar manchas, desinfectar y neutralizar olores.

Cuando ambos ingredientes se combinan, se genera una reacción que multiplica sus efectos. El bicarbonato actúa como exfoliante suave, removiendo suciedad y grasa sin dañar las superficies.

Mientras que, el agua oxigenada aporta una acción antibacteriana y blanqueadora, ideal para mantener un entorno higiénico y libre de gérmenes.

Esta mezcla es perfecta para limpiar baños, cocinas, prendas blancas y utensilios de uso diario, ofreciendo un resultado eficaz y natural.

Pexels El bicarbonato es un desmanchador natural

¿Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y agua oxigenada para limpiar?

Para elaborar esta fórmula de limpieza, solo necesita tres cucharadas de bicarbonato de sodio y una cucharada de agua oxigenada de 10 volúmenes.

Remueva hasta obtener una pasta cremosa, similar a una pasta dental. Aunque puede guardarse en un recipiente cerrado por algunos días, se recomienda prepararla en pequeñas cantidades para que conserve toda su potencia.

PeopleImages/Shutterstock Para elaborar esta fórmula de limpieza, solo necesita tres cucharadas de bicarbonato de sodio y una cucharada de agua oxigenada de 10 volúmenes.

Luego, lo pude utilizar en azulejos y juntas, pues lo aplica con un cepillo, deja actuar unos minutos y enjuaga. Para blanquear ropa disuelva dos cucharadas en agua caliente y deja en remojo media hora antes de lavar.

Para limpiar las ollas y utensilios debe cubrir con la pasta, frote y enjuague para eliminar residuos. Tablas de picar y recipientes, pues limpia para desinfectar y eliminar olores persistentes.

Y para los cepillos de dientes, los deja en una solución diluida por 10 minutos para desinfectarlos.