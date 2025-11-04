Las personas muchas veces desean cambiar los productos de limpieza convencionales por opciones naturales, buscando proteger su salud y el medioambiente.
¿Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston?
Soledad celebra el arte y la tradición con el III Festival de Danzas ‘Así Baila el Gravini’
“La cumbia Caribe merece seguir cruzando fronteras”
Y las personas mayores de generación en generación han pasado un truco infalible. Se trata de una de las combinaciones más eficaces como lo es la mezcla de bicarbonato de sodio y agua oxigenada, un dúo que se ha ganado su lugar por su poder para eliminar manchas, desinfectar y neutralizar olores.
Cuando ambos ingredientes se combinan, se genera una reacción que multiplica sus efectos. El bicarbonato actúa como exfoliante suave, removiendo suciedad y grasa sin dañar las superficies.
Mientras que, el agua oxigenada aporta una acción antibacteriana y blanqueadora, ideal para mantener un entorno higiénico y libre de gérmenes.
Esta mezcla es perfecta para limpiar baños, cocinas, prendas blancas y utensilios de uso diario, ofreciendo un resultado eficaz y natural.
¿Cómo preparar la mezcla de bicarbonato y agua oxigenada para limpiar?
Para elaborar esta fórmula de limpieza, solo necesita tres cucharadas de bicarbonato de sodio y una cucharada de agua oxigenada de 10 volúmenes.
Remueva hasta obtener una pasta cremosa, similar a una pasta dental. Aunque puede guardarse en un recipiente cerrado por algunos días, se recomienda prepararla en pequeñas cantidades para que conserve toda su potencia.
Luego, lo pude utilizar en azulejos y juntas, pues lo aplica con un cepillo, deja actuar unos minutos y enjuaga. Para blanquear ropa disuelva dos cucharadas en agua caliente y deja en remojo media hora antes de lavar.
Para limpiar las ollas y utensilios debe cubrir con la pasta, frote y enjuague para eliminar residuos. Tablas de picar y recipientes, pues limpia para desinfectar y eliminar olores persistentes.
La ‘currambera’ que pinta historias de esperanza por el mundo
Y para los cepillos de dientes, los deja en una solución diluida por 10 minutos para desinfectarlos.