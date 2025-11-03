La Institución Educativa Gabriel Escorcia Gravini, del municipio de Soledad (Atlántico), se prepara para vivir una nueva edición del Festival de Danzas ‘Así Baila el Gravini’, un evento que en su tercera edición rendirá homenaje al Merecumbé, ritmo insignia del Caribe colombiano.

El Festival se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre a partir de las 8:00 a. m., en las instalaciones de la institución.

El evento reunirá el talento artístico de estudiantes de las diferentes instituciones educativas del municipio, el Distrito de Barranquilla y del departamento del Atlántico.

En este espacio, participarán en las categorías Infantil, Prejuvenil y Juvenil, con subcategorías en Folclor Nacional y Tema Libre, tanto de forma grupal como individual.

Cortesía

Con sentido artístico y cultural

El docente Didier Rivera, promotor del festival, destacó el valor de esta iniciativa para fortalecer el sentido artístico y cultural en la comunidad educativa.

“Con este evento buscamos mantener viva la herencia cultural de nuestro municipio, motivando a los estudiantes a expresar, a través de la danza, el orgullo de ser parte de una tierra que respira arte y tradición”, expresó Rivera.

Cortesía

“Soledad, reconocida como emporio cultural del Caribe colombiano, continúa consolidándose como una tierra rica en expresiones artísticas, donde la danza, la música y la creatividad se convierten en herramientas para el aprendizaje, la integración y el fortalecimiento de la identidad cultural de sus estudiantes”, indicó la Alcaldía municipal.