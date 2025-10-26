El día que el joven Mariano Alvear le hizo el quite a su profesión de arquitecto y siguió su deseo de crear historias con una cámara no se imaginó que un par de años después iba a estar grabando con Lionel Messi, Luis Suárez y Claudio Pizarro.

“Eso fue alrededor de mitad de año (2025), porque Luis Suárez estaba conformando un equipo, creo que en la tercera división de su país de origen y Messi hacía parte de esa fundación de fútbol, entonces el video principal era para Lucho Suárez. Fue impresionante, estás en un cuarto con ellos, te toca saludarlos y es como si nada, te toca ser ciento por ciento profesional, todo educado como dicen poner la cara de aquí no ha pasado nada y hacer el trabajo de la mejor forma posible, no salirse de la línea, pero tú por dentro tienes esa felicidad que estás viendo una leyenda del fútbol frente a ti”, relata el barranquillero.

Alvear es un filmmaker, de 30 años. Nació en la ‘puerta de oro’ de Colombia, producto de una relación entre una bogotana y un costeño. En Barranquilla estuvo viviendo hasta que se hizo mayor de edad. Desde entonces, está radicado en Miami (Estados Unidos).

Fue precisamente en ese país donde empezó a explotar su talento. Inicialmente lo intentó estudiando Arquitectura, pero sentía que algo no andaba, la carrera no lo llenaba y, durante las prácticas profesionales, comprendió que estaba limitando su creatividad.

Por un hobby

Según recuerda, caso contrario pasaba cuando cogía la cámara. De inmediato, le llegaba una lluvia de ideas, producía y creaba historias. Era un hobby que disfrutaba desde los 16 años.

Mariano encontró en este dispositivo algo más que una herramienta de trabajo, era una ventana de oportunidades que reafirmaba en cada salida fuera de la ciudad con sus padres y sus dos hermanas o con sus amigos.

Es de los que se define como un “creativo” cuando es libre y puede dar rienda suelta a sus ideas.

Se dedicó de lleno a emprender como videógrafo y a vivir de ello. El jefe de un amigo le dio un espacio para registrar su primera experiencia. Luego, en el año 2023, a tocar puertas, a negociar en la calle en plan: produce un primer video gratis y, si al cliente le gusta, el próximo tiene un costo, según explica.

“Poco a poco fui conociendo otros filmmakers y una de las personas importantes en ese proceso se llama Zu. A él lo conocí porque estábamos haciendo un trabajo y bueno, él tomó un chance, le gustó lo que tenía hecho y me comenzó a llamar para ciertos trabajos. Ahí fue cuando se vino Art Basel el 2024. Ese fue un momento también muy importante porque, trabajamos por 15 días en Wynwood Walls, que es un sitio muy importante en lo que es el mundo del graffiti a nivel mundial”, cuenta el hombre.

JEISS0N GUTIERREZ EL HERALDO

El proyecto Bayern

En ese espacio, que significó un impulso para su carrera, se juntó con seis artistas grabando el proceso de principio a fin de los murales que se iban a exponer en Art Basel. Ahí justamente conoció a Isabela Oliveros, que lo ayudó a crecer y lo referenció en los proyectos que hoy lo tienen en un momento importante para su vida.

“Me comenzó también a dar trabajos, me comenzó a enseñar cosas que yo no sabía y poco a poco, así como voy armando esa red, me van llamando a más trabajitos, voy cogiendo más responsabilidades, ya me aparecen otros clientes y la última que dije: ‘¡wow, esto cambió todo!’ es cuando hice el proyecto con Bayern Múnich y una icónica marca cervecera alemana junto con el artista Maxi Bagnasco”, resalta Alvear.

Fueron 10 días de trabajo, el pasado mes de junio, registrando con su cámara el progreso en el mural, donde quedaron inmortalizados jugadores como Thomas Müller, Harry Kane y Jamal Musiala, y cuya escena cerró con broche de oro el exfutbolista Claudio Pizarro, ídolo del club bávaro, quien estampó su firma en el graffiti y brindó con el artista.

El resultado del video fue brutal: con tomas por aire y tierra, donde se logra apreciar las calles aledañas a Wynwood, famoso barrio de Miami por el colorido del arte urbano, y donde quedó reflejada la pasión que le inyectó Bagnasco.

En la pieza audiovisual, que se grabó en el marco del Mundial de Clubes y que tiene una duración de 59 segundos, también quedó impregnado el sello barranquillero que lleva el joven por todo el mundo.

Con Messi y Suárez para el lanzamiento de Deportivo LSM

Con el video de la cervecera, Mariano asegura que empieza a encontrar su estilo: de entradas rápidas, aprovechando los primeros segundos para captar la atención, con efectos de sonido, tomas rápidas “medio locas”, un desarrollo con un ritmo más calmado y terminar “súper fuerte visualmente”.

Además, compartió en un proyecto más cercano con Luis Suárez y Lionel Messi. La idea fue hacer el lanzamiento del proyecto Deportivo LSM, club que ambos fundaron y que compite en el Divisional D del fútbol uruguayo.

“Estás viendo a una leyenda del fútbol en frente de ti. Ver a Messi es como que wow, qué locura. Llegamos profesionalmente, hacemos nuestro trabajo y listo, una sonrisa y ya”.

Alvear mantiene los pies en la tierra, reconoce que el recorrido apenas empieza. A la vez, hace visible la emoción de haber compartido con grandes del fútbol mundial, gracias a una cámara que liberó su creatividad.

