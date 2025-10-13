La nueva entrega de la saga de ciencia ficción de Disney ‘Tron’, ‘Tron: Ares’, encabezó las taquillas este fin de semana con una recaudación de 33,5 millones de dólares en los cines de Estados Unidos, por debajo de su antecesora, a pesar de las expectativas generadas antes de su estreno.

Protagonizada por Jared Leto, Greta Lee y Jeff Bridges, ‘Tron: Ares’, se estrenó el pasado 10 de octubre, y alcanzó los 60,5 millones de dólares a nivel mundial, según datos de la web especializada Box Office Mojo.

La segunda posición fue para ‘Roofman’, de Paramount Pictures, que en su estreno recaudó 8 millones de dólares.

La cinta, con Channing Tatu y Kirsten Dunst a la cabeza del reparto, está basada en la historia real de Jeffrey Manchester (Tatum), un criminal que asaltó más de 60 McDonald’s entrando por un agujero que cortaba en el techo en medio de la noche.

El tercer puesto

Con 6,7 millones de dólares de taquilla el fin de semana bajó al tercer puesto ‘One Battle After Another’, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, que se estrenó el 26 de septiembre entrando directamente a la primera posición de la lista.

La película, distribuida por Imax, suma ya 138 millones recaudados a nivel mundial.

La comedia musical ‘Gabby’s Dollhouse: The Movie’, que adapta la serie homónima de Netflix, se situó cuarta al sumar 3,4 millones de dólares a nivel local, para 45,9 en todo el mundo, mientras que el drama biográfico ‘Soul on Fire’, se estrenó con 3 millones y cerró la lista de las cinco producciones más vistas.