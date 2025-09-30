Con paso firme, mirada segura y una historia que inspira a millones, la barranquillera Daniella Álvarez brilló en el icónico Le Défilé 2025 de L’Oréal Paris que se llevó a cabo este 29 de septiembre a las 2:00 p.m. hora Colombia y se desarrolló en el corazón de la capital francesa, en el marco de la Semana de la Moda de París.

Lea Transformar literatura en pinturas, colorida obra de alumnas bilingües

Su presencia no solo reafirmó su papel como referente de empoderamiento e inclusión, sino que se convierte en un símbolo vivo del poder latino que hoy está tomando fuerza en la industria global de la belleza y la moda.

Por segundo año consecutivo, Daniella compartió pasarela con otras embajadoras internacionales de la marca como Kendall Jenner; Hellen Mirren; Andie Macdowell; Eva Longoria; Luma Grothe; Cindy Bruna y muchas más mujeres reconocidas mundialmente por su mensaje de empoderamiento, hermandad y belleza en un desfile que trasciende lo estético: es un manifiesto de diversidad, representación y autenticidad.

Aquí Cátedra Europa arrancó con un viaje sonoro entre el Caribe y Escandinavia

Con cada paso que da ahora mismo, la colombiana demuestra que los estándares están cambiando y que hay belleza y fuerza en todas las formas, cuerpos e historias.

L’Oréal Paris/Cortesía

“Estar aquí nuevamente es una afirmación poderosa: nuestras historias merecen ser contadas y nuestras voces escuchadas. Hoy represento a muchas mujeres latinoamericanas que creen en sí mismas, que han atravesado retos y que siguen adelante con orgullo”, expresó Daniella Álvarez tras su paso por la pasarela.

Además “Tomé la decisión más difícil de mi vida”: Lewis Hamilton se despide de Roscoe, su perro estrella en la Fórmula 1

Le Défilé 2025 se vivió como uno de los momentos más esperados de la Semana de la Moda, no solo por su propuesta estética, sino por el mensaje que impulsa: una belleza sin etiquetas. Este año, la participación de Daniella refuerza ese compromiso de L’Oréal Paris por visibilizar mujeres reales, fuertes y diversas.

Con paisajes, cultura, talento y una energía única, Colombia demuestra hoy que es un país que inspira y deja huella. Desde París, Daniella lo reafirma con elegancia y fuerza. El poder latino vibra y se hace más visible que nunca.

También ‘Los Simpson’ tendrán una nueva película que estrenará en 2027