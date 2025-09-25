Netflix tiene disponible para todos sus usuarios una producción colombiana que ha generado grandes expectativas. Se trata de La Huésped, un thriller erótico con cuota barranquillera, el cual fue lanzado este miércoles 24 de septiembre.

Y es que este trabajo audiovisual es protagonizado por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day, quienes mantendrán pegados a la pantalla a los más fervientes seguidores de la industria cinematográfica.

Con un elenco estelar que incluye también a Víctor Mallarino, Juan Fernando Sánchez, Margarita Muñoz y Jairo Camargo, esta producción colombiana promete conquistar a la audiencia con 20 episodios repletos de pasiones desbordadas, juegos de poder y una tensión dramática que no da respiro.

Precisamente en sus redes sociales, Villalobos, originaria de la Arenosa, creó una dinámica con sus seguidores en las que compartió detalles de lo que ha sido su participación en este equipo de trabajo.

“¡Está increíble! Fue un placer trabajar con ‘Lau’, con Jason, con todo el elenco maravilloso. Se van a enganchar desde el primer capítulo”, expresó la actriz.

Villalobos agregó emocionada en las últimas horas: “¡Ya! Estrenamos La Huésped, estamos muy felices. Estamos contándoles un poquito acerca de esta historia que veo que los tiene atrapados a todos. Se van a enganchar muchísimo más a medida que empiecen a ver los demás capítulos. Es una serie que significa demasiado, soy muy feliz de ser parte de este gran elenco, de esta gran historia y estoy muy feliz de que ustedes la puedan disfrutar”.

Acerca de la historia

En medio de la crisis de su matrimonio con Lorenzo, candidato a Fiscal General, y la lucha de su hija Isabela contra su adicción a las metanfetaminas, Silvia recibe la inesperada visita de Sonia, una mujer a la que conoció semanas atrás en un viaje en solitario.

Lo que comenzó como un vínculo emocional y físico inesperado, se transforma en una amenaza: Sonia llega con un plan para destruir a la familia desde adentro y vengarse de la persona que considera culpable de todo su dolor.

Este thriller psicológico y erótico, de 20 episodios, explora los límites entre el deseo y la destrucción, desafiando etiquetas y moralismos.

La historia es dirigida por Klych López e Israel Sánchez Vargas, producida por CMO y filmada en Colombia.