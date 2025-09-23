El reconocido actor Bruce Willis fue trasladado hace unos meses a un centro especializado con atención médica permanente, para tratar la enfermedad degenerativa que padece desde 2022 y que lo obligó a alejarse de la pantalla grande.

La familia del actor estadounidense tomó la difícil decisión de internarlo, con el objetivo de que reciba los cuidados pertinentes ante su deteriorado estado de salud. Sin embargo, Scout Willis, hija del actor, sorprendió a sus seguidores con una reciente publicación en la que se le ve junto a su padre y a su hermana Tallulah.

En el post de Instagram, se observan nuevas y emotivas fotografías del actor, en las que se le puede ver aparentemente bien, lo que generó gran tranquilidad y alegría en sus seguidores. Bruce aparece sentado en un sofá con ropa deportiva, estaba sonriente y abrazado de sus hijas, lo que refleja la unión familiar a pesar de la difícil situación.

Instagram Scout Willis Nueva fotografía del actor Bruce Willis junto a sus hijas, tras ser internado en un centro especializado.

Cabe recordar que en marzo de 2022, Bruce Willis fue diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicarse de manera efectiva, por lo que tuvo que abandonar la actuación, ya que su nueva condición le impedía desarrollar y memorizarse los guiones.

Un año después, en 2023, su familia confirmó que el actor sufre demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que deteriora los lóbulos frontal y temporal del cerebro. El rápido avance de la enfermedad, que llegó a un “punto de no retorno”, hizo que fuera internado bajo atención médica permanente las 24 horas.

Tanto la familia de Willis, encabezada por su esposa Emma Heming, como su exesposa Demi Moore y sus hijas, se encargaron de cuidar al actor en casa durante años. Ahora siguen al pendiente suyo en el centro especializado.

Este lugar, considerado por la familia como una “segunda casa”, cuenta con una sola planta que facilita la movilidad del actor estadounidense, tiene un entorno seguro y además la posibilidad de recibir visitas constantemente, todo sin alterar la rutina de sus hijas menores, Mabel y Evelyn.