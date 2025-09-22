El cantante colombiano Blessd se convirtió este lunes en el primer artista latino en inaugurar la 69° ceremonia de entrega del Balón de Oro en París, la cita anual que reúne a las grandes figuras del fútbol mundial en el Théâtre du Châtelet.

El artista urbano, de 25 años, abrió la gala interpretando su tema ‘Condenado al éxito II’ ante los cerca de 2.000 invitados, entre los que se encontrarán jugadores, entrenadores y dirigentes del deporte.

“Representar a los latinos, a mi país y a todos los soñadores en el Balón de Oro no sólo es un honor, es un sueño cumplido”, expresó el cantante, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, en un comunicado de su casa discográfica.

Además de su carrera musical, Blessd se ha vinculado al deporte como uno de los dueños más jóvenes de clubes profesionales en Europa, con inversiones en el Vendsyssel FF de Dinamarca y el Conquense de España.

Blessd sigue la estela de figuras internacionales que en años recientes han dado apertura a la ceremonia, como el tenor italiano Andrea Bocelli, que inauguró la gala de 2022 con su interpretación de ‘Nessun Dorma’, o el nigeriano Rema, que lo hizo en 2024 con su tema ‘Calm down’.

La gala entregará once galardones, incluido el Balón de Oro masculino, al que aspiran el francés Ousmane Dembélé (PSG) y el español Lamine Yamal (Barcelona), y la representación colombiana correrá a cargo de la jugadora del Real Madrid Linda Caicedo por su nominación al premio Kopa femenino, aunque ya ha confirmado que no asistirá a la gala.