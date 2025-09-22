La Esquina de Abajo presenta La Fiesta Espectacular, una iniciativa cultural que busca homenajear en Barranquilla a Aníbal Velásquez, reconocido como el ‘Rey de la Guaracha’, por su amplia y vigente trayectoria musical.

El evento se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre a las 6:00 p. m., con un conversatorio en el que se abordará la vida artística y la contribución de Velásquez al acervo musical colombiano, seguido de una programación musical variada donde el público podrá disfrutar y bailar todos los ritmos que han marcado la obra del maestro.

Nacido el 3 de junio de 1936 en Barranquilla, Aníbal Velásquez inició su carrera artística en 1952, sumando más de 70 años dedicados a la música.

La trayectoria del artista

A lo largo de este tiempo ha grabado cientos de discos y se convirtió en pionero al fusionar la guaracha con el acordeón, un sonido único que trascendió las fronteras de Colombia para conquistar escenarios del Caribe y del mundo.

Con 89 años de vida, el maestro sigue tan lúcido como siempre: canta, toca el acordeón y participa activamente en su carrera musical. Su vitalidad y vigencia lo mantienen como un referente inigualable para músicos y melómanos.

Cortesía

Este homenaje busca no solo celebrar los éxitos del ‘Rey de la Guaracha’, sino también resaltar la importancia de su legado como parte esencial del patrimonio cultural del Caribe colombiano, inspirando a nuevas generaciones de artistas y reafirmando la riqueza de la tradición musical de la región.

La organización invitó a los ciudadanos a ser parte de este sentido tributo, visitando La Esquina de Abajo, ubicado en la carrera 50 con calle 41 esquina, o reservando su entrada.

“Aprovecha la preventa. Reserva tu cupo al WhatsApp +57 311 8765482″, indicó.