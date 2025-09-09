La Plaza de la Paz acogerá la segunda edición de ‘Atlántico Suena’, escenario que abre puertas al mercado musical de los artistas del departamento y lo consolida como epicentro cultural del Caribe. La jornada se cumplirá este miércoles 10 de septiembre a las 8:30 de la mañana.

La iniciativa de la Gobernación del Atlántico se realiza a través de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, en alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla y las universidades del Norte, Reformada y del Atlántico.

Según informó la administración departamental, este encuentro busca fortalecer la economía creativa del departamento y la región Caribe, integrando a programadores, empresarios, artistas, promotores, organizadores de eventos, productores y escuelas de formación musical en un espacio de intercambio que dinamiza la cadena de valor de la música.

El coordinador del área de Música de la Secretaría de Cultura y Patrimonio, Sergio Díaz, reveló que en esta edición se presentarán 18 agrupaciones que mostrarán lo mejor de su propuesta artística y musical.

“Tendremos espacios de diálogo sobre la industria musical y su relación con las prácticas comunitarias, además de herramientas para la consolidación de negocios musicales, lo que permitirá abrir más oportunidades para nuestros talentos”, indicó Díaz.

La secretaria de Cultura y Patrimonio, Verónica Cantillo, resaltó el respaldo de las entidades aliadas y el impacto de esta segunda edición, por lo que se espera que los artistas locales fortalezcan su presencia en los mercados nacionales e internacionales.

“Queremos que den a conocer nuevas creaciones y contribuyan a consolidar al Atlántico como uno de los epicentros musicales del Caribe colombiano. ‘Atlántico Suena’ es mucho más que un evento: es una plataforma para el futuro de nuestra cultura musical”, afirmó la funcionaria.

El mercado musical de ‘Atlántico Suena’ 2025 contará con una agenda académica y cultural, estructurada en tres franjas temáticas, que fueron exitosas en 2024 y este año regresan fortalecidas:

De Canciones y Sonatas: diálogos sobre creación y composición musical.

MV$1C – BV$$1NЄ$: estrategias de gestión, producción y modelos de negocio en la industria.

Showcases: presentaciones artísticas de las agrupaciones seleccionadas.

Además, el público disfrutará de la experiencia MAS Experience – El Gran Eddy Turbo, desde el municipio de Luruaco.

Franja académica

9:00 a. m. MV$1C – BV$$1NЄ$: Desarrollo empresarial para las artes, conferencia en alianza con la Cámara de Comercio de Barranquilla.

10:00 a. m. De Canciones y Sonatas: Miradas de la música – industria y comunidad, panel en alianza con las universidades del Norte, Reformada y del Atlántico. Modera: Sergio Díaz.

11:30 a.m. Rueda de negocios Atlántico Suena.

Componente artístico Showcases de agrupaciones del Atlántico

2:00 p. m. Mi Usic Band (Usiacurí)

2:30 p. m. Grupo Base (Malambo)

3:10 p. m. Kandé (Sabanalarga)

3:40 p. m. Domingo Sánchez – Territorio Gauta (Barranquilla)

4:20 p. m. Bozá Nueva Gaita (Barranquilla)

4:50 p. m. Myuras (Barranquilla)

5:20 p. m. Warë (Barranquilla)

6:00 p. m. Eternal Rest (Barranquilla)

6:30 p. m. Back 2School (Barranquilla)

7:00 p. m. Otw Gang (Puerto Colombia)

7:50 p. m. Gaita Loop (Barranquilla)

8:20 p. m. Samadhi Sound System (Barranquilla)

Intervenciones especiales: MAS Experience – El Gran Eddy Turbo (Luruaco), con apariciones desde las 3:00 p. m. hasta las 7:30 p. m.