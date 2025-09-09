Como “irrepetible”, “guerrero”, “maestro”, entre otras cualidades. Así describieron colegas, amigos y allegados a Jorge Humberto Klee Palacio, tras registrarse su fallecimiento en Barranquilla este martes 9 de septiembre.

El comunicador murió a los 87 años, llenando de luto el mundo del periodismo, profesión donde se distinguió como especialista del boxeo. No obstante, personas más cercanas también lo destacan como un gran educador y dirigente.

Uno de los que reaccionó a la noticia fue el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien trajo a colación las veces que compartió con Klee en programas televisivos.

“Jorge Humberto Klee, quizás el periodista más versado en boxeo que había. Fue nuestro hermano, yo fui socio de Billy Champs en una empresa que se llamaba Cuadrilátero, que llegó a tener 17 campeones mundiales, entre otros Baza y varios, el ‘Chicanero’ Mendoza. Y la manera de manejar esa cuerda de boxeo finalmente nos llevó a tener también un programa de televisión que se llamaba como la empresa, ‘Cuadrilátero’, y el presentador de ese programa durante muchos años fue Jorge Humberto Klee. Entonces teníamos constantes y permanentes reuniones precisamente por organizar el funcionamiento de eso, que era como la gran diversión de nosotros”, dijo el mandatario departamental.

Por su parte, el periodista deportivo René Wehdeking se sumó a los mensajes de solidaridad enviados a la familia de Jorge Humberto. Indicó que ambos se conocieron en la década del 80 en la Universidad Autónoma del Caribe, como estudiante y docente, respectivamente.

“Terminó siendo mi maestro. Con el doctor Juan Humberto Klee me uní a una gran amistad un gran cariño, un gran aprecio, recibía con demasiada alegría sus comentarios sobre mi desempeño profesional, pero además estaba muy atento y al pendiente de decirme alguna observación, de darme a conocer su punto de vista sobre mi trabajo en los diferentes medios de comunicación”, expresó Wehdeking.

Cortesía Jorge Klee, al lado de su esposa Cielo Reales, quien falleció el año pasado.

El mensaje de la Universidad Autónoma del Caribe

Klee fue decano y creador de la facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla. Además, fue miembro del directorio de la Asociación Mundial de Boxeo desde 1986, en el cual cumplió funciones como asesor del Comité de Apelaciones, entre otros cargos. De igual manera, fue reportero de EL HERALDO y tuvo su paso por Telecaribe.

“Desde nuestras aulas, forjó a grandes periodistas, fue uno de los pioneros y decano de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, fundador del programa de Dirección y Producción de Radio y Televisión, hoy en día conocido como Comunicación Audiovisual. Asimismo, creador del Canal 23 de nuestra universidad, el primer canal universitario de la costa, dejando una huella imborrable en nuestra alma mater. En honor a su legado, el Centro de Medios de esta institución lleva orgullosamente su nombre. Nos queda su ejemplo, su ética y su pasión por la docencia y el periodismo. Descansa en paz, maestro de maestros. Tu legado vive en nosotros”, fue el mensaje de la Uniautónoma en sus redes sociales.

Lamentamos el fallecimiento del maestro y periodista Jorge Humberto Klee Palacios. 🕊️

El último adiós a Klee

Los seres queridos de Jorge Humberto Klee informaron que las exequias se llevarán a cabo este miércoles 10 de septiembre, a las 3:30 p. m., en Jardines de la Eternidad del Norte, tras el acto de velación, que se cumplió en las últimas horas.