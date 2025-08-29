El cartagenero Leimar Hamilton Solera, conocido artísticamente como Hamilton, lanzó oficialmente su primer álbum de estudio ‘Afrorockstar’, un proyecto de 21 canciones con el que busca celebrar su identidad urbana y raíces afrocaribeñas.
Con tan solo 26 años, el colombiano ha convertido su nombre en un movimiento que ahora apunta a expandirse a escenarios internacionales, llevando el ritmo característico de la región a nuevas audiencias.
En esta producción, los fanáticos podrán disfrutar de una fusión entre los afrobeats y otros sonidos urbanos, en lo que el artista describe como un antes y un después en su carrera.
“En ‘Afrorockstar’ hay fiesta, hay calle, hay vida… pero, sobre todo, hay verdad y mucha música hecha con el corazón”, aseguró el intérprete.
El álbum también incluye colaboraciones con artistas de renombre como Farruko, Ryan Castro, De La Ghetto, Nanpa Básico, Yalex, Héctor Nazza, Maisak y Danilo, lo que consolida su propuesta en la escena urbana.
Las canciones que conforman este nuevo álbum son:
- Afrorokstar.
- Y por ahí me dicen y qué.
- Gracias x aparecer.
- La Ruta ft. Farruko.
- CTG.
- Chambeando con mis panas.
- Sin Visaje.
- El Problema (2020).
- 4 life ft. Ryan Castro.
- Encinte.
- Ay amor.
- Dejavu.
- Avísame.
- Amé ft. Dj Maff.
- Tus Labios ft. Héctor Nazza.
- 16 Horas.
- Vacío ft. Maisak.
- Náufrago ft. Yelex, Danilo Quessep, Dj Jac.
- Mi Reina ft. Nanpa Básico.
- Besitos Dulces (Bonustrack).
- Chalala ft. De La Ghetto (Bonustrack).