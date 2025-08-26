Preocupados se encuentran los fanáticos de la serie ‘El Chavo del 8’, luego de que María Antonieta de las Nieves, la actriz que interpreta a ‘La Chilindrina’, fuera hospitalizada de urgencias por complicaciones en su salud.

De acuerdo a lo revelado por la revista mexicana TVNotas, una persona cercana a la actriz aseguró que fue ingresada al presentar síntomas de deterioro neurológico que se reflejó en forma de un episodio de ansiedad.

“Estoy muy preocupada por la salud de mi amiga. El miércoles 20 de agosto nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ya había presentado algo así, solo que en esta ocasión fue un poquito más fuerte”, aseguró la fuente citada por el medio en mención.

Tras una valoración médica, los especialistas encontraron que María Antonieta tiene bajos niveles de sodio -lo que puede náuseas, dolor de cabeza, confusión, debilidad muscular, y en casos graves, convulsiones- “consecuencia de un deterioro neurológico”.

“Ya veía venir esta situación. Desde hace tiempo la noto extraña. Sobre todo cuando habla”, reveló la fuente quien agregó que la sobrecarga de trabajo también pudo ser determinante para generar este episodio de ansiedad.

Instagram @lachilindrina_oficial María Antonieta de las Nieves junto a Roberto Gómez Bolaños durante la boda de la actriz en 1971.

Y es que a los 78 años, la actriz mexicana aún se mantiene activa con giras por diferentes países interpretando a su icónico personaje ‘La Chilindrina’ que fue parte del elenco de ‘El Chavo del 8’.

“Últimamente ha tenido mucha carga de trabajo y la he visto muy nerviosa. La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, agregó.

En ese sentido, la persona a la que cita TVNotas indica que su habla ha sido uno de los más afectados últimamente: “Hace unas semanas que estuvo en Perú, durante la charla le costó muchísimo trabajo hablar de manera fluida. También tenía dificultades para tragar y pasar saliva. Además, la veo mucho más flaquita y ojerosa. Sin duda alguna, son síntomas del deterioro neurológico que padece”.

A todo se le suma que María Antonieta dice sentirse sola y que sus hijos prefieren sus perros antes que visitarla porque “nadie la quiere”, lo que la hace sentir muy triste y esto deriva en una actitud agresiva.