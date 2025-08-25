Una periodista del canal deportivo ‘Win Sports’ recibió un balonazo durante el partido entre el Unión Magdalena y Alianza Fútbol Club que terminó 2-3 a favor del equipo samario.

El encuentro se disputó en la tarde del domingo 24 de agosto en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, por la jornada 8 de la Liga BetPlay. La reportera Roshell Schmulson estaba realizando el cubrimiento del partido cuando sufrió el incidente.

Fue su colega Juanca Cardona quien a través de X (antes Twitter) informó sobre el fuerte golpe que recibió Roshell Schmulson en el estadio de Santa Marta.

“La periodista de Win Sports, Roshell Schmulson, sufrió un fuerte balonazo durante el partido entre Unión Magdalena y Alianza”, escribió el también periodista deportivo en la red social.

Agregó que debido al fuerte golpe Roshell Schmulson “estuvo varios minutos inconsciente”, por lo que tuvo que ser atendida de manera urgente por los equipos médicos de Unión Magdalena y de Alianza.

La reportera de Win Sports recobró el conocimiento después de un rato y por fortuna su salud no se vio afectada más allá del dolor por el balonazo.

“Ya se encuentra estable”, concluyó Juanca Cardona en su publicación.

🚨 La periodista de Win Sports, Roshell Schmulson, sufrió un fuerte balonazo durante el partido entre Unión Magdalena y Alianza. Estuvo varios minutos inconsciente y fue atendida por los médicos de ambos equipos. Ya se encuentra estable. 🙏#FútbolColombiano #UniónMagdalena pic.twitter.com/n4WIfe5WCT — Juank Cardona (@JuankCardonaF) August 24, 2025

Horas después del incidente la propia Roshell Schmulson se pronunció a través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con 13 mil seguidores a la fecha.

En un breve mensaje publicado en sus ‘historias’ de Instagram, la periodista deportiva agradeció a sus seguidores por los mensajes que le enviaron para saber cómo estaba su salud tras el golpe que recibió.

“Muchísimas gracias a todos los que me han escrito y se han preocupado por mí”, escribió Schmulson.

Seguidamente dio un parte de tranquilidad, asegurando que se encuentra en buen estado: “Estoy bien, gracias a Dios. Solo fue el golpe y susto del momento”.