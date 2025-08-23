La octava edición del Festival Timeless tendrá un invitado muy especial: Bacilos, la banda de tropipop formada en Miami en los años 90 y reconocida por clásicos como Caraluna, Tabaco y Chanel y Mi Primer Millón.

El próximo sábado 30 de agosto, en el Malecón del Río, el público barranquillero volverá a corear los éxitos de una de las agrupaciones más queridas de Latinoamérica, esta vez con la energía de un nuevo sencillo.

Integrada por reconocidas figuras como el cantante y guitarrista monteriano Jorge Villamizar y el bajista brasileño André Lopes, Bacilos alcanzó reconocimiento a principios de los 2000 y, tras su regreso en 2017, ha sabido conectar con nuevas generaciones gracias a su fusión de pop, folk y ritmos tropicales. Ahora llegarán a la Arenosa con un repertorio que mezcla nostalgia y frescura, y con la promesa de estremecer a los asistentes al Timeless.

Su estreno más reciente es Las notas de mi psicóloga, un tema cargado de amor y desamor que, según Villamizar, “refleja la madurez artística de la banda y la necesidad de enfrentar lo inevitable de una ruptura”.

La canción hace parte del disco Pequeños Romances y ha tenido gran acogida en Colombia, donde se convirtió en una de las más coreadas durante sus presentaciones en Bogotá y Medellín.

Pero no llega sola, Lopes destacó que Bacilos viene con un arsenal de novedades: la colaboración con el cantautor Alex Cuba en Nada es de verdad, el tema Brecha junto a la joven cantautora española Mercedes Cañas, y el remix del clásico Perderme contigo que verá la luz justo antes de su presentación en la capital atlanticense.

“Estamos felices de volver a la costa con nueva música y de presentarnos en un escenario tan especial como Timeless. Queremos que nuestra música siga siendo un puente que conecte generaciones, esa es la intención de nuestra música y por eso seguimos explorando distintas sonoridades”, expresaron los músicos a EL HERALDO.

Un reencuentro esperado

Villamizar confesó que la última vez que Bacilos se presentó en Barranquilla fue hace más de 20 años. “Van a conocer una nueva banda, mucho más madura, sólida y con ganas de complacer al público con esas canciones que han pasado de padres a hijos; pero también traemos material fresco que habla de lo que somos en el presente”, afirmó.

Sobre el cartel de Timeless, que este año reúne a Cultura Profética, Clubz, Duplat, Systema Solar, y talentos locales como Maparche, Teddy Pank, Bruno Libonati y Myuras, los miembros de Bacilos no descartan sorpresas.

“Nunca se sabe, puede que de aquí salga una colaboración. Es un show que queremos disfrutar no solo como artistas, sino también como espectadores”, adelantaron.

De bares a estadios

Bacilos pasó de tocar en pequeños bares en Miami para unas 40 personas a llenar estadios con miles de asistentes. Así lo recuerda el bajista Lopes.

El reconocimiento a nivel internacional para ellos llegó a comienzos del siglo XXI y lo lograron con una fórmula muy colombiana. “Lo que ocurrió es que los jóvenes bogotanos, en lugar de imitar a los argentinos, decidieron imitar a los costeños. Ese encuentro cultural para nosotros fue fundamental. Siempre que uno se acepta a sí mismo, conecta más”, reflexiona el vocalista y guitarrista.

Luego de una pausa en 2007, la banda regresó diez años después, en 2017, impulsada por el descubrimiento de que sus canciones seguían vivas en fiestas, bares y playlists.

“Fue increíble darnos cuenta de que mientras estábamos de receso la música seguía sonando fuerte. Volvimos a encontrarnos con nuestro público, pero también con una nueva generación que nunca nos había visto en vivo”, concluye André.

El Festival Timeless se ha consolidado como el encuentro más importante para la música alternativa en Barranquilla. Su edición 2025 llega con una propuesta integral que incluye la Plaza Timeless, un espacio dedicado a la gastronomía y al emprendimiento, que convierte la jornada en una experiencia completa.

La cita será en el Malecón, lugar que cada fin de semana recibe a más de 30 mil visitantes. Allí, bajo el cielo costeño, Bacilos promete un espectáculo inolvidable.

Las entradas están disponibles desde $129.000 pesos en Taqui.