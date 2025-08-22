El parque temático Disney’s Animal Kingdom, uno de los cuatro que conforman el Walt Disney World Resort en la ciudad de Orlando, en Florida, estrenará ‘Zootopia: Better Zoogether!’, un espectáculo en 4D basado en la película de animación y su secuela, que llegará a los cines a finales de este año.

Lea aquí: Alístese para un fin de semana de tradición y cultura

El show, que se inaugurará el 7 de noviembre, se presentará en el Tree of Life Theater, el auditorio situado bajo el árbol central del parque temático.

Judy and Nick, the Zoogether Day celebration at Disney’s Animal Kingdom starts November 7th! 🐰🦊 pic.twitter.com/crl1nLLvXh — Walt Disney World (@WaltDisneyWorld) August 21, 2025

La coneja policía Judy Hopps y el zorro estafador que acaba siendo su aliado Nick Wilde, los personajes principales del filme, protagonizarán también el espectáculo, junto a nuevos personajes creados para este montaje, entre ellos la presentadora Heidi Howler.

La producción se presenta como una celebración ficticia del ‘Zoogether Day’, la festividad que en la historia de ‘Zootopia’ (2016) une a los distintos hábitats de animales.

No olvide: Barranquilla revive la magia con el Harry Potter Day 2025

A lo largo de la función se recrearán números musicales inspirados en la película que incluirán patinaje sobre hielo, natación sincronizada o espectáculos de drones, que culminarán con la actuación de la estrella pop de ‘Zootopia’ Gazelle, personaje al que la cantante colombiana Shakira prestó su voz en la primera entrega.

El proyecto lo ha desarrollado conjuntamente Walt Disney Imagineering, el equipo creativo de Disney encargado de diseñar sus atracciones, y los cineastas Jared Bush, guionista, y Byron Howard, animador y guionista, responsables de la cinta original.

Le puede interesar: Fallout temporada 2: Así se ve el primer adelanto de la adaptación del videojuego

También están las voces de los actores estadounidenses Jason Bateman y Ginnifer Goodwin, quienes retoman a los protagonistas.

El estreno se enmarca en la estrategia de Disney de ampliar su oferta de experiencias basadas en sus franquicias cinematográficas más populares, como ya ocurrió con ‘Avatar’ en el propio Animal Kingdom o con ‘Star Wars’ en los parques de Orlando y California.

Además de la función de teatro, los visitantes podrán saludar a los personajes, quienes lucirán vestuarios de ‘Zootopia 2’, cuyo estreno en salas está previsto para el 26 de noviembre.

Lea también: Patricia Teherán comanda a las artistas vallenatas más escuchadas en Spotify