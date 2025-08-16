¿Es usted amante del buen vallenato? Si es así, prepárese para gozar del nuevo álbum musical del cantante Óscar Gamarra y del acordeonero Camilo Carvajal, dos exponentes de la Nueva Ola de este género, que estrenan una variedad de temas con el que muchos se sentirán identificados.

El Vallenato que me gusta, está compuesto de 17 canciones que muestran la consolidación de estos jóvenes talentosos en el mundo de la música. El repertorio contiene letras sentidas, llenas de historia y ese sonido característico del ‘gamarrismo’, que tanto le gusta al público.

Compositores como: Fabián Corrales, Rafael Manjarrez, José Marín, entre otros, participaron en esta entrega. Además, actualmente tienen como mánager a Luis Campillo, quien fue acordeonero del Grupo Kvrass.

En conversación con EL HERALDO, los dos artistas entregaron detalles de este nuevo lanzamiento y lo que se viene para ambos en esta nueva etapa.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA

Acerca del álbum

Carvajal contó que el proceso de producción de este álbum duró un año y medio, pero lo dieron a conocer hace aproximadamente dos meses en el mercado a través de las plataformas digitales y visita a varias ciudades.

“Comenzamos la promoción de este álbum hace unos 10 días, y comenzamos en Valledupar, en La Guajira, también estuvimos en parte de La Sabana. Ahora estamos de lleno en Barranquilla, una plaza importante”, dijo.

Gamarra agregó que lo que tiene de especial el CD es que son 17 canciones hechas con mucho cariño para sus seguidores y para su elaboración, tuvieron el apoyo de grandes compositores, quienes también se apuntaron y se sumaron a brindarles un verdadero apoyo a la nueva generación del vallenato.

“Aquí hay canciones de despecho, de amor, para pasarla bacano con los amigos y hay de todo, por eso es un álbum que sé va a conectar con el público. Otra de las expectativas que tenemos es obtener reconocimiento a nivel nacional e internacional, que nuestra música y nuestro conjunto de seguidores sigan creciendo”, dijo Óscar.

JOSEFINA VILLARREALHERRERA

Bajo la batuta de Campillo

Otra de las novedades que traen Óscar y Camilito, es que esta vez cuentan con la guía del exacordeonero del Grupo Kvrass, quien toma un nuevo rumbo en su vida profesional y se lanza como mánager del dúo.

“Tenemos la incorporación de un artista de primera línea musical, que es un acordeonero muy exitoso. Perteneció a una agrupación que estuvo muchos años bien posicionados como lo fue Kvrass. Luego hizo su proyecto con Yader Romero con igual reconocimiento; pero esta vez ‘cuelga el acordeón’, como quien dice, y toma este nuevo reto de ser mánager de Óscar y Camilo”, contó Carvajal.