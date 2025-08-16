La sobrina y colaboradora, recordado astrólogo Walter Mercado, Betty B. Mercado, continúa con su legado al compartir diariamente mensajes y consejos para orientar a cada signo.

Da los números de la suerte que, según su visión, pueden abrir puertas a nuevas oportunidades.

Este sábado 16 de agosto, destaca que las estrellas traen un caudal de energía que invita a la reflexión y a tomar decisiones clave.

Aries

El fuego de la pasión se enciende y la creatividad será el mejor aliado para expresar sentimientos. Un consejo sabio de alguien mayor traerá claridad.

Números: 20, 10, 3

Tauro

La firmeza y la claridad mental se imponen. Aunque aparezcan obstáculos, su fortaleza le permitirá superarlos. Un gesto solidario traerá satisfacción.

Números: 12, 4, 7

Géminis

Las dudas podrían complicar el terreno sentimental. La calma y la introspección serán claves para encontrar respuestas.

Números: 28, 14, 9

Cáncer

Se abren nuevas oportunidades. Es el momento ideal para aceptar invitaciones y lanzarse hacia lo desconocido.

Números: 15, 39, 1

Leo

La vida sentimental pone a prueba su paciencia. La clave será equilibrar compromisos familiares con las exigencias laborales.

Números: 1, 4, 15

Virgo

El dilema entre lo laboral y lo familiar exige orden y prioridades. La disciplina marcará el rumbo.

Números: 21, 36, 19

Libra

La curiosidad lo lleva a renovarse. Un cambio de imagen o actitud resaltará su autenticidad.

Números: 18, 33, 36

Escorpio

Los cambios se aceleran. Quienes han trabajado con esfuerzo verán frutos; otros deberán empezar de nuevo.

Números: 16, 20, 3

Sagitario

El corazón exige una decisión definitiva. Buenas noticias llegan en materia de salud.

Números: 51, 28, 36

Capricornio

Las preocupaciones excesivas pueden pasar factura. Delegar y organizarse será fundamental.

Números: 28, 14, 5

Acuario

El orden financiero le abrirá nuevas puertas. Una respuesta inesperada trae alivio y esperanza.

Números: 34, 25, 7

Piscis

Las palabras escritas le ayudarán a expresar emociones. La vida social se activa con buenas noticias.

Números: 44, 12, 8