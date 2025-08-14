La cantante colombiana Shakira canceló su concierto programado para el 26 de septiembre en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, según anuncio este jueves la promotora del espectáculo.

El concierto, que estaba previsto inicialmente para el 2 de abril, se aplazó al mes de septiembre, pero finalmente se suspendió “debido a circunstancias fuera del control” de la organización, señaló la promotora en sus redes sociales.

Asimismo, aseguró que está trabajando para confirmar una nueva fecha que será anunciada lo antes posible.

Además, indicó que se realizará el reembolso de los boletos de forma automática y agradecieron al público dominicano por su “comprensión y apoyo incondicional”.

El concierto cancelado forma parte de la gira ‘Las Mujeres ya no Lloran World Tour’, con la que la cantante colombiana se ha presentado con éxitos en las ciudades de Brasil, Perú, Colombia, Argentina y México.

Actualmente la gira mundial de la cantante barranquillera cumple su segunda etapa en territorio mexicano, donde se ha agotado toda la boletería.