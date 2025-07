Este es un tema que no ha se hablado con suficiente importancia. Deslizar el dedo por redes sociales parece algo inocente. Pero muchas veces, detrás de una simple historia o foto, se esconde una sensación incómoda que no sabemos explicar del todo.

Es una mezcla de ansiedad, vacío y comparación constante. ¿Le ha pasado? Pues esto se llama “FOMO”. Seguramente ha escuchado decir a las personas en redes sociales: “hice esto porque después me iba a dar FOMO”.

Pues, no está solo. La psicología explica que el FOMO (por sus siglas en inglés: Fear of Missing Out, o “miedo a estar perdiéndote de algo”), es mucho más común de lo que se cree. Y ahora mucho más con la creciente emersión de las redes sociales.

Shutterstock/Shutterstock La psicología explica que el FOMO es mucho más común de lo que se cree.

Y es que ver fotos de viajes, celebraciones, parejas felices o éxitos profesionales puede activar esta sensación. Es como si el mundo estuviera avanzando, y usted no.

¿Qué es el FOMO y por qué afecta tanto?

Aunque el fenómeno no nació con las redes, sí creció con ellas. Desde finales de los 90 ya se hablaba del miedo a quedar fuera de planes importantes.

Hoy, se vive a diario en Instagram, TikTok o cualquier otra red social. Para este tema la doctora Amy Sullivan, de Cleveland Clinic, explica que el FOMO surge cuando creemos que otros están disfrutando más que nosotros.

Este sentimiento se multiplica cuando estamos expuestos constantemente a imágenes de “vidas perfectas”.

Y no, no es solo psicológico. El cuerpo también reacciona con palpitaciones, tensión muscular, dolor de cabeza, malestar estomacal y ansiedad son algunos síntomas físicos que pueden aparecer.

Según un artículo del World Journal of Clinical Cases, el FOMO se da en dos etapas como es la sensación de exclusión al ver algo que no vivimos y la necesidad de compensar o buscamos la validación de otros.

El problema es que este ciclo desgasta. Afecta la autoestima, altera el sueño, fomenta la desconexión con el mundo real y hasta puede influir en la forma en se come y se mueve.

¿Cómo salir del FOMO sin renunciar a sus redes sociales?

Es importante señalar que no se trata de borrar todas las apps, sino de usarlas de forma consciente.