La escena fue breve, pero suficiente para provocar un nuevo revuelo en redes sociales. En un video captado por el fan Steve De Alba, miembro del Club de Fans Shakira Barranquilla, se ve a la artista intentando entrar discretamente a un ascensor del Centro Comercial Viva, en compañía de su familia y protegida por un esquema de seguridad.

La barranquillera, vestida de manera informal y con tapabocas, parecía buscar pasar desapercibida. Sin embargo, sus intentos se diluyeron en segundos ante el asombro de algunos testigos que no tardaron en reconocer a su inseparable hermano Tonino, a doña Nidia Ripoll, madre de la cantante, quien iba en silla de ruedas y a sus hijos Milan y Sasha.

“Cuando me disponía a tomar el ascensor, el personal del centro comercial y la policía me pidieron usar el otro. No sabía por qué, pero al voltear vi que venía un grupo de personas. Reconocí a Tonino y a la señora Nidia, así que supuse que ella estaba ahí también. Aunque llevaba tapabocas, luego confirmé que era Shakira. Fue a las 2:45 p.m.”, dijo De Alba a EL HERALDO.

No es la primera vez que la artista visita Viva Barranquilla. El 19 de junio de 2024 ya había sido vista allí, al día siguiente de su paso por el restaurante Ólio Ristobar, ubicado también en el norte de la ciudad. Aquel entonces, su aparición fue casi igual de fugaz, aunque igualmente viral.

Shakira con sus familiares nuevamente en el centro comercial Viva Barranquilla porque no le gusta pagar parqueadero en Buenavista. https://t.co/kViCWCMRHu pic.twitter.com/WJrQUFJgCn — Deimer Espinoza (@deimerespinoza_) July 25, 2025

¿Será este su centro comercial preferido? Es difícil afirmarlo con certeza, pero lo que sí queda claro es que Shakira ha vuelto a elegir este espacio para compartir con su familia.

“Estoy seguro que su llegada a la ciudad se debe a su deseo de estar con los suyos, especialmente por la salud de su papá, que ha estado comprometida. Como buena hija que es, dedica tiempo a sus padres. Y si además viene con sus hijos, estos lugares son perfectos para pasear, distraerse, comer y tener tiempo de calidad en familia”, agregó el fan.

Esta nueva visita se da justo en medio de su gira mundial Las mujeres ya no lloran, que retoma actividades el próximo 14 de agosto en el Estadio Héroe de Nacozari, en Hermosillo, México. Se presume que la cantante arribó a Barranquilla este jueves y que permanecerá en la ciudad hasta el domingo.