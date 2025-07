Édgar Blanco, director del Carnaval de la 44, ha hecho una denuncia pública, luego de que la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores (Acinpro), lo habrían contactado con el propósito de hacerle un cobro por los derechos de autor por una Rueda de Cumbia que se realizó el pasado 29 de junio, actividad cultural gratuita que cumplió en el Malecón de Rebolo.

“Me llamaron las dos entidades y les respondí se trataba de un evento gratuito en un parque, sin tarima, sin amplificación, sin micrófono (…) solo con un grupo de millo. Aun así me decían que tenía que pagar”, aseguró a EL HERALDO el también director de la Asociación de Grupos Folclóricos del Atlántico (AGFA).

El evento, según explicó Blanco, no tenía ánimo de lucro y buscaba, más allá de celebrar una tradición, reivindicar el espacio público y la imagen del barrio Rebolo, históricamente estigmatizado por algunos sectores. “Llevamos nuestras cumbiambas, una pareja de cada una, para mostrar que en Rebolo también se puede hacer cultura, que es un sitio hermoso y con potencial enorme”, sostuvo.

A pesar de que no hubo uso de medios tecnológicos ni cobro de entradas, Blanco cuenta que Sayco y Acinpro insistieron en exigirle permisos y pagos. “Yo les decía: ‘esto es gratis, los parques son para que la gente se recree’, pero aun así, me pidieron cartas y explicaciones”.

El director del Carnaval de la 44 sostiene que comprende y respeta la labor de Sayco y Acinpro en la defensa de los derechos de los artistas, pero hace un llamado a la flexibilidad cuando se trata de eventos culturales gratuitos en espacios populares. “Está bien que velen por sus afiliados, eso se respeta, pero también hay que entender que promover la cultura en los barrios no puede verse como una amenaza, sino como una oportunidad”.

Finalmente, el gestor cultural reiteró su disposición al diálogo con Sayco y Acinpro, y pidió que se trace una ruta clara para eventos sin ánimo de lucro. “Si se cobra entrada, claro que hay que pagar, pero si lo que se hace es para promover la cultura, sin lucro, deberían apoyarnos, no cobrarnos. Hay que trabajar juntos para que la cultura siga viva en los barrios”.

“No hemos realizado ningún cobro”

En conversación con EL HERALDO, el gerente general de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco), César Ahumada, aclaró que la entidad no ha realizado ningún cobro por derechos de autor relacionado con la reciente Rueda de Cumbia celebrada en Barranquilla.

“Lo primero que debo decir es que Sayco no ha hecho ningún cobro del evento, a pesar de que puede hacerlo, porque el hecho de que no haya cobro de boletería no quiere decir que no haya uso de obras musicales en un espacio abierto al público con asistencia masiva”, explicó Ahumada.

Según el directivo, la ley colombiana permite el cobro de derechos patrimoniales de autor en eventos gratuitos cuando se utiliza música como parte fundamental del espectáculo. “Tenemos un manual tarifario avalado por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, este documento nos permite aplicar un sistema tarifario organizado y justo para recaudar los derechos de los autores que representamos”, añadió.

Ahumada enfatizó que el trabajo de Sayco busca salvaguardar los intereses de los compositores y músicos, quienes “también son personas con necesidades, que merecen que se les reconozca su labor artística, así el evento sea gratuito”.

El gerente ejemplificó la situación con los eventos carnavaleros que se realizan en ciudades como Barranquilla y Santa Marta. “Allí se cierran calles, se contratan papayeras, orquestas, y aunque el público no pague entrada, se genera un cobro del derecho de autor porque la música es parte esencial del evento”, explicó.

Sobre este caso en específico, Ahumada rechazó que se hable de un cobro indebido. “El manual tarifario de Sayco establece que, para eventos sin cobro de boletería donde se use música de manera imprescindible, se debe cancelar un salario mínimo legal mensual vigente por cada 500 personas o fracción, según la asistencia estimada”.

Esta norma se aplica también en ferias, fiestas patronales y conciertos organizados por alcaldías, sin importar si se cobra entrada o no. “Carnaval S.A.S. por ejemplo realiza eventos gratuitos de este tipo y ellos nos pagan lo correspondiente”, concluyó.