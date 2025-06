El nombre de Jaime Rodríguez resuena en las cocinas de toda Colombia, pues este chef boyacense, con alma costeña, es considerado uno de los mejores artistas culinarios del país.

Y es que Rodríguez cuenta con 20 años de trayectoria, tiempo en el que ha sido parte de prestigiosas cadenas hoteleras y de restaurantes.

Fue distinguido con tres cuchillos y un premio especial como The Best Chef Terroir, según la lista The Best Chef Awards 2024.

Asimismo, ocupó el puesto 75 en el ranking de los 100 mejores chefs del mundo, según la misma lista.

Recientemente, su restaurante Celele, sede Cartagena, se posicionó como el número 48 de la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants, y ha sido reconocido como el ‘Restaurante Sostenible 2025’ por la misma lista.

En conversación con EL HERALDO Jaime contó toda su trayectoria en la cocina, la forma en la que se enamoró de la gastronomía caribeña y cómo ha logrado posicionar su restaurante a nivel nacional e internacional.

Herencia materna

“Mi mamá era cocinera, entonces en nuestra casa siempre estuvimos rodeados del tema gastronómico”. Durante su adolescencia aprendió muchas técnicas caseras que veía realizar a su madre, pero al terminar el bachillerato, decidió estudiar en el Sena para llevar sus conocimientos a otro nivel.

“Estudié para ser técnico profesional en cocina, luego pasé a trabajar con Luis Forero, que fue chef del Hotel La Fontana, de Bogotá. De allí pasé a trabajar con Jorge Rausch durante 6 años. Yo tengo 38 años de edad y de carrera ya van 20”, contó.

14 años en Cartagena

Su llegada a la ciudad amurallada se da de la mano de Jorge Rausch con la apertura de un hotel. Durante este lapso, el chef se dedicó a representar a Colombia en distintos concursos internacionales realizados en México y Turquía.

“Me he enfocado mucho en toda la parte de investigación de cocina colombiana. Por mucho tiempo, también tuve la oportunidad de viajar a diferentes partes del país, pero cuando ya me radiqué de alguna forma en Cartagena, me profundicé en la investigación de la cocina del Caribe. Me llamó mucho la atención porque para mí esta era una cocina que según yo conocía muy bien, pero realmente me quedaba corto”, expresó.

Viviendo en Cartagena, Rodríguez se enfocó en las culturas indígenas, la cultura afro y la cultura árabe, puesto que la gastronomía caribeña es una mezcla de todas ellas y eso es lo que la hace verdaderamente interesante.

“Por eso me animé a empezar un proyecto al que llamé ‘Proyecto Caribe Lab’, que creé hace 9 años, con el que hice viajes en los que iba recolectando conocimiento culinario. Visité San Andrés y Providencia, Montería, Santa Marta, etcétera”.

A partir de todos los recorridos que el chef realizó se dio cuenta de que era importante resaltar la investigación de la biodiversidad, porque es así como aprovechan los ecosistemas que hay en el territorio del Caribe y empiezan un movimiento, que se basa en que el producto local se tiene que empezar a dar a conocer más.

“Nosotros hemos hecho la tarea de saber cuántas variedades de ñame hay, cuántas variedades de frijoles hay, qué comen los pueblos indígenas, qué comen los campesinos, qué productos se han dejado de usar para empezarlos a poner otra vez en el panorama, etc. Gracias a eso nos hemos encontrado con productos como la candia, que es un vegetal que trajeron los africanos y de alguna forma se dejó de usar por mucho tiempo, igualmente el pepino blanco, el caimito y la ciruela costeña”.

Luego nació Celele

Hace más de 8 años, en Celele explora, investiga y cocina desde el territorio. Su trabajo parte de una relación directa y constante con las comunidades, es decir, pequeños productores, pescadores, recolectores y artesanos que son los guardianes del conocimiento y la biodiversidad.

“Nuestro foco es mostrar al mundo la riqueza cultural y culinaria de esta región única, siempre desde el respeto y el compromiso por los ecosistemas. Celele está ubicado en el barrio Getsemaní en Cartagena. Y allí se ha gestado todo este movimiento en el cual hemos podido compartir con muchas personas y también de alguna forma dar a conocer esto que es la cultura gastronómica del Caribe colombiano”.

Celele cuenta con una variedad de platos exquisitos, y cada uno de ellos transmite una historia única de cultura, costumbres y tradición. Esto es precisamente en lo que se destacó el restaurante en la lista de los 50 mejores del mundo.

“Actualmente tenemos un plato que está inspirado en el chivo guisado en leche de coco y arroz de camarón, que es de La Guajira. Tenemos conejo al estilo pebre que se hace en Mompox. Hemos hecho muchos platos que cuentan muchas historias. El Celele de cerdo, por ejemplo, es un plato sabanero que es como un sancocho”, agregó Jaime