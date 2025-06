Esta vez no vino a disfrutar del sol, sino a grabarlo. El cantante paisaMaluma se encuentra en la ciudad amurallada rodando el videoclip de su nueva canción, titulada ‘Bronceador’, un tema del que aún no se conocen mayores detalles, pero que ya ha generado una ola de expectativa entre los cartageneros y seguidores del artista de todas partes del país y del mundo.

Desde muy temprano en la mañana del miércoles 25 de junio, las cámaras comenzaron a rodar en el Centro Histórico de Cartagena. Entre calles empedradas, murallas coloniales y la brisa cálida del Caribe, Maluma se dejó ver rodeado de una producción de alto calibre que paralizó la cotidianidad de la ciudad.

Decenas de curiosos se congregaron en los alrededores del set improvisado, con la esperanza de ver de cerca al ídolo paisa, gritando al unísono “Maluma, Maluma”.

Muchos captaron imágenes y videos con sus celulares, algunos de los cuales ya circulan en redes sociales mostrando fragmentos del rodaje, donde se le ve bailando frente al mar en compañía de un grupo de bailarines.

Estrellas femeninas del videoclip

El videoclip también contará con la participación de tres mujeres que no pasaron desapercibidas: la presentadora cartagenera Daniella Durán, la ex Miss Colombia Ariadna Gutiérrez —quien deslumbró con un look compuesto por un body blanco, falda corta y gorra verde— y la influencer mexicana Tammy Parra, reconocida por su autenticidad y estilo en redes sociales.

EL HERALDO obtuvo imágenes exclusivas de la llegada del artista y sus acompañantes, quienes compartieron momentos con el equipo de producción en una de las pintorescas calles de la ciudad.

Aunque los detalles del lanzamiento y del contenido de la canción ‘Bronceador’ se mantienen en reserva, todo apunta a que Maluma apuesta una vez más por una combinación explosiva de ritmos tropicales, visuales de alto impacto y figuras femeninas influyentes, en un escenario que resalta lo mejor de la costa colombiana.

El videoclip, aún sin fecha oficial de estreno, promete ser uno de los más vistos del año. Y con Cartagena como escenario, el éxito parece asegurado.