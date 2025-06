El reconocido chef cartagenero Nicolás de Zubiría, jurado del famoso reality de cocina MasterChef Celebrity Colombia, contó a los seguidores del programa la razón por la que en la temporada de 2024 no pudo morder con los dientes delanteros ningún alimento que preparaban los participantes.

Nicolás de Zubiría dijo que varios televidentes se dieron cuenta el año pasado que él tenía problemas para morder las comidas que debía probar para calificar a los concursantes, por lo que recibió algunos mensajes en sus redes sociales de personas que le preguntaban por su salud.

“Les voy a contar por qué en la temporada pasada yo nunca pude morder ningún alimento, ni hamburguesas, ni sánduches, ni nada”, comenzó diciendo el chef en un video que publicó en su cuenta de TikTok en mayo pasado.

Sony Channel/Cortesía

Nicolás de Zubiría reveló que todo se debe a un accidente que sufrió hace más de 20 años, mientras esquiaba en el agua.

“Por ahí en el año 1999 yo estaba esquiando en el agua, todo iba bien, estaba con todas las chicas allá, y mientras estaba chicaneando, entra el agua al esquí, una ola lo cubre y me como literalmente el esquí”, recordó De Zubiría.

Este accidente le causó daños permanentes en la dentadura a Nicolás, quien tuvo que recurrir a los implantes.

“Me reviento todo el puente superior, todos los dientes quedaron corridos hacia atrás y enseguida, por el impacto, se me cae uno de los dientes y empiezo un proceso horrible de recuperación”, detalló.

Los médicos le dijeron que se le “iban a ir muriendo los dientes” y en esa medida debía ponerse implantes.

“Todos los dientes míos de adelante son implantes que tocó meter gracias a ese accidente tenebroso que tuve”, sostuvo Nicolás de Zubiría.

Fue ese mismo proceso, que vive desde hace décadas, lo que le impidió morder los alimentos durante la temporada de 2024 de MasterChef Celebrity Colombia.

“Algunas personas que son muy observadoras, se dieron cuenta de que yo en toda la temporada pasada no pude morder nada de frente, todo me tocaba cortarlo y comérmelo porque no podía morder, ni arrancar nada porque precisamente, para esa época, a los dos dientes laterales se le murieron las raíces y no podía morder nada”, explicó Nicolás de Zubiría.