La seguridad vial es una responsabilidad. No respetar las normas de tránsito, exceder los límites de velocidad o cometer imprudencias son causas frecuentes de accidentes.

Por eso, mantener los vehículos en óptimas condiciones, especialmente el sistema de luces, es fundamental para evitar siniestros.

Uno de los elementos más importantes en la conducción, sobre todo durante la noche o en condiciones climáticas adversas, es el sistema de iluminación. La ley colombiana establece horarios y condiciones específicas para su uso.

Por eso, las autoridades recomiendan a los conductores revisar el sistema de iluminación antes de cada trayecto, especialmente si se va a conducir de noche o en condiciones meteorológicas adversas.

De acuerdo con el Artículo 86 del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), todos los vehículos deben circular con las luces encendidas entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. del día siguiente, sin importar el tipo de vehículo o la vía.

Además, el uso de luces debe ajustarse a ciertas condiciones, dependiendo del entorno: en zonas urbanas, se permite el uso de luces medias (bajas) y exploradoras, siempre que estas últimas vengan instaladas de fábrica.

Si también están ubicadas debajo de la defensa y apuntan directamente a la vía. Asimismo, en carretera, se deben usar las luces medias, y las luces altas solo están permitidas cuando no haya vehículos en sentido contrario, no se perturbe a otros conductores o no exista señalización que lo prohíba.

En situaciones de lluvia o neblina, el uso de luces debe mantenerse encendido para mejorar la visibilidad y prevenir accidentes. En ningún caso está permitido instalar luces exploradoras en la parte trasera del vehículo.

Esta es la multa por no cumplir la norma

Circular sin luces encendidas dentro del horario establecido puede acarrear una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que equivale a $1.423.500 en 2025. Esta sanción aplica también si alguna de las luces obligatorias está averiada, como las direccionales, luces de freno o de emergencia.

