Los cantantes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara anunciaron en la mañana de este domingo 15 de junio a través de redes sociales que van a ser padres.

Cortesía

La intérprete de ‘Mala mujer’, ‘No será tan fácil’ y ‘Murió el amor’, entre otras, publicó en su cuenta de Instagram un emotivo video con el que comparte la buena noticia a sus fanáticos.

En el video aparece la pareja en el interior de un avión, por unos segundos se miran mutuamente sonriendo y luego cada uno muestra a la cámara una ecografía impresa en el que se ve al bebé en la barriga de Paola Jara.

“Después de tantos momentos de espera, de oraciones entre lágrimas, de sueños susurrados al corazón… Dios, en su infinito amor, nos regaló el milagro más hermoso", escribió Jara en la descripción del video.

Instagram @paolajarapj Paola Jara se sometió a procedimiento de rejuvenecimiento y sorprendió con los resultados

La cantante no detalló cuántas semanas o meses de embarazo tiene, así como tampoco mostró cómo va el crecimiento de su barriga.

“¡Nuestra familia crece! Y llega una nueva vida que tanto anhelamos vivir, tomada de la mano del amor de mi vida”, concluyó Paola Jara en su mensaje.

La canción que acompaña el video es interpretada por Jara y Uribe, con una letra dedicada a su hijo que nacerá en unos meses. “Y aunque aún no digas mamá, no me llames papá con tu voz, ya te sentimos aquí como un regalo de Dios”, dice el tema.

Los seguidores felicitaron a la pareja en los comentarios de la publicación: “Qué lindo, Paola, miles de bendiciones”, “Felicidades, millones de bendiciones”, “Qué lindos, les deseo lo mejor, que Dios los siga protegiendo” y “Felicitaciones por ese regalo del cielo que viene en camino para llenar sus vidas del más lindo amor”.

Este será el primer hijo de la pareja, que comenzó su relación sentimental en 2019 y contrajo matrimonio en mayo de 2022 en Llano Grande, Antioquia.

Jessi Uribe, intérprete de ‘Dulce pecado’, ya tiene cuatro hijos: Luna, Sarah, Alan y Roy, producto de su pasado matrimonio con Sandra Barrios.