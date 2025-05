Esto es lo que mejor predice un divorcio o ruptura según los Gottman y sus investigaciones en su love lab, en su libro “the seven principles for making marriage work” y en incontables videos donde explican los 4 jinetes del apocalipsis en el matrimonio. Esre video resume su reciente publicación en su Blog y tiene como inspiracion los videos de: Therp Jef , quien especifica en años de experiencia como terapeuta de parejas que “No es la infidelidad No es el dinero No son los conflictos recurrentes; es el desprecio” Fuentes : https://ca.news.yahoo.com/sex-files-why-contempt-not-161022747.html https://www.gottman.com/blog/how-to-change-your-own-contempt/ https://www.gottman.com/blog/the-four-horsemen-contempt/ #amor #divorcio #ruptura