En la actualidad, los retiros en cajeros automáticos siguen siendo una de las formas más utilizadas para acceder al dinero en efectivo, gracias a su rapidez.

Estos dispositivos permiten a los usuarios realizar transacciones bancarias sin necesidad de acudir a una sucursal o interactuar con personal bancario.

Los cajeros automáticos están disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que los convierte en una opción especialmente útil durante fines de semana o días festivos, cuando las sucursales permanecen cerradas.

Los cajeros automáticos están disponibles las 24 horas del día.

Esta flexibilidad es uno de los principales motivos por los que siguen siendo ampliamente utilizados en todo el mundo. No obstante, pese a sus ventajas, su uso no está exento de riesgos.

Los expertos alertan de modalidades de robos

Expertos en seguridad bancaria alertan sobre técnicas cada vez más sofisticadas utilizadas por delincuentes para clonar tarjetas o robar información confidencial. Dispositivos como teclados falsos, ranuras modificadas y cámaras ocultas pueden pasar desapercibidos para el usuario común.

Expertos en seguridad bancaria alertan sobre técnicas cada vez más sofisticadas utilizadas por delincuentes para clonar tarjetas o robar información confidencial.

Frente a esta situación, se recomienda tomar medidas básicas de seguridad, como cubrir el teclado al digitar la clave PIN, no aceptar ayuda de desconocidos y revisar que el cajero no tenga piezas sueltas o elementos sospechosos. Pero hay una práctica esencial que muchos usuarios no hacen y es revisar el estado de cuenta tras cada transacción.

La verificación del estado de cuenta permite detectar de inmediato posibles inconsistencias, como cargos indebidos, montos incorrectos, comisiones inesperadas o transacciones no autorizadas. Esta revisión también ayuda a identificar errores ocasionales del propio cajero, como la entrega de un monto equivocado o billetes en mal estado.

Los especialistas aconsejan incorporar este hábito como parte de una rutina de seguridad financiera, ya que detectar irregularidades a tiempo facilita la respuesta ante posibles fraudes y evita pérdidas económicas mayores.