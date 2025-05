Los más de 40 años de trayectoria periodística dedicada a contar la cultura del Caribe colombiano le valieron al periodista Juan Rincón Vanegas el reconocimiento Vida y Obra de la 12ª edición del Premio de Periodismo Ernesto McCausland Sojo que se entregará el próximo miércoles 14 de mayo.

“Vanegas se ha convertido en una de las plumas más excelsas del periodismo cultural de la región. Su mirada sensible y aguda ha sido un valioso puente entre las raíces, la identidad y los públicos lectores de sus textos, destacando siempre el valor del relato como herramienta para salvaguardar la identidad”, resalta Carnaval de Barranquilla S.A.S, organización que otorga los premios.

Y es que no es para menos, este nacido en Chimichagua, Cesar, lleva sobre sus espaldas el para nada despreciable número de 400 crónicas escritas en los últimos diez años que exaltan la cultura popular, el folclor y el costumbrismo del Caribe, narrando por supuesto, historias del Carnaval de Barranquilla.

“Desde la primera edición del Premio Ernesto McCausland he participado, motivado siempre por el amor al periodismo y al Carnaval de Barranquilla. Yo anhelaba el Torito, pero no pensé algún día recibir este maravilloso reconocimiento. Siento una profunda emoción y gratitud porque este homenaje no solo honra mi trayectoria, sino también a los personajes, historias y tradiciones del Caribe que he tenido el privilegio Bcontar”, expresó Juan Rincón Vanegas contento al recibir la noticia.

Rincón Vanegas es actualmente jefe de prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata. Ha sido merecedor en siete ocasiones del Premio de Periodismo Sirena Vallenata y del Premio Mario Ceballos Araújo de la Universidad Autónoma del Caribe, con la crónica ‘La única cabeza que no se pierde en el Carnaval de Barranquilla’, dedicada al creador del disfraz de El descabezado.

Asimismo, ha participado en el Premio Ernesto McCausland de forma ininterrumpida desde su primera edición, siendo nominado en diversas ocasiones.

El comunicador recibirá la exaltación y el Turbante de la Tradición durante la ceremonia de premiación de los McCausland 2025 que se llevará a cabo el miércoles 14 de mayo en el Hotel Movich Buró 51 a partir de las 9:30 a.m.

El Reconocimiento Vida y Obra se otorga desde el año 2018 a comunicadores que han dedicado su vida a exaltar y visibilizar el patrimonio inmaterial del Carnaval de Barranquilla desde el oficio periodístico. En 2018, la exaltación la recibió el fotógrafo Jairo Buitrago; en 2019, Enrique García; en 2020, Nistar Romero; en 2022, Fausto Pérez Villarreal; en 2023, Osvaldo Sampayo y en 2024, el reportero gráfico Carlos Capella.