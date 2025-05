Valledupar es una ciudad en la que las buenas propuestas musicales son bien recibidas. Más allá del valllenato en la capital cesarense otros géneros tienen cabida, especialmente la balada y el pop, así lo demostró el puertorriqueño Chayanne, la primera gran estrella internacional en tener acción en la edición 58 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Omar Geles.

Era su debut en tierras vallenatas y lo hizo en la noche de este jueves en el Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ en medio de su gira mundial ‘Bailemos otra vez’. El escenario lució totalmente lleno, había mucha expectativa, y apenas salían de las pantallas algunas frases alusivas a la gira y el rostro del artista, estallaban los aplausos.

A las 10:18 p.m. se apagaron las luces del escenario y poco a poco fueron apareciendo los músicos que integran la banda del ex integrante de Los Chicos. Una batería ubicada en lo más alto del escenario sobresalía a simple vista y de la pantalla aparecían muchas velas encendidas. Vestido de negro de pies a cabeza y con su swing característico Chayanne interpretó una breve introducción de ‘Bailemos otra vez’ para darle paso enseguida a su tema ‘Salomé’ en el que se integró con mucha facilidad a la coreografía para liderar cada paso.

Sin dejar de respirar a nadie se lanzó al centro de la pista para entregar toda la sabrosura del tema ‘Boom boom’ pidiéndole al público que se dejara llevar por los sentidos y pusiera a gozar su cuerpo.

Tal como lo hizo Amalia Jara, quien llegó desde Bogotá para disfrutar de esta presentación única. “Es mi ídolo desde niña, ya tengo 47 años y no paro de seguirlo, de escuchar su música, verlo esta noche resulta fascinante porque se ve intacto, renovado y muy joven, estoy contenta ha valido la pena el viaje”, dijo la fan que se emocionó hasta las lágrimas.

Jeison Gutiérrez Parte de la actuación de Chayanne en Valledupar.

Desborde de energía

Luego con ‘El centro de mi corazón’ el boricua logró que las parejas se abrazaran y celebraran esta fiesta única como ha denominado este tour en el que clásicos como ‘Provócame’ se fueron integrando a la dinámica propuesta de la que participaron ocho bailarines cargados de mucho sabor y quienes supieron seguirle el paso a este ídolo latino que desde la década noventera ha sabido conquistar distintas generaciones.

Y es que ‘Provócame’ fue de lejos de las más coreada, logrando que Chayanne hiciera un juego de pausas para que toda la gradería lo acompañara a cantar su vibrante coro.

Kelly Guevara que confesó se pegó el viaje desde Medellín también de su o al mar de voces que respaldaron a esta figura.

“Conocí su música a través de mi mamá, yo tengo 27 años, pero me sé todas sus canciones, he crecido con ellas”.

Jeison Gutiérrez Parte de la actuación de Chayanne en el Festival de la Leyenda Vallenata.

“Me enorgullece que mantengan las tradiciones”

Con ‘Caprichosa’ la estrella se mostró muy cómplice con sus bailarinas que vestidas de verde resaltaban a su lado.

“Buenas noches mi gente bonita que placer tan grande Valledupar, la tierra del vallenato que honor tan inmenso, es mi primera vez en esta tierra bonita, que orgullo tienen que tener, yo no seré de aquí pero también me enorgullece mucho que mantengan las tradiciones eso es hermoso. Quiero darles la bienvenida para compartir de esta propuesta cargada de entusiasmo y amor. Así que ustedes manden que yo obedezco”, fueron las primeras palabras que entregó el cantante a sus fans.

Acto seguido sonó ‘Cuidarte el alma’ una balada que hizo que los espectadores se relajaran un poco. También sonó ‘Atado a tu amor’.

“Pa’ la izquierda, pa’ la derecha llama a los bomberos pa’ que apaguen esa mecha” propuso el intérprete para que todos se levantaran de la silla y se sumarán a su baile para darle vida a ‘La clave’ un tema en el que sus bailarines cambiarán de vestuario y de rojo emularán un verdadero incendio. El fuego siguió creciendo y con ‘Baila baila’ siguió contagiando a los amantes de su trayectoria. Lanzándose en el piso y haciendo algunas piruetas los bailarines se lucieron y dejaron claro además que a los 56 años Chayanne está más vigente que nunca.

La primera pausa llegó, se apagaron las luces y pasado un minuto el escenario se tiñó de rojo para que sonara ‘Y tú te vas’. Y si bien el cantante cambió de vestuario, mostrando ahora una chaqueta que dejaba al descubierto sus brazos para que muchas apreciaran su físico.

“Muchas gracias mi gente bonita, hacía mucho tiempo que no estaba en Colombia y estoy loco por pegarme q ustedes y no sé qué hacer. Cantar estos temas es muy bonito porque son canciones que estuvieron en los primeros lugares y es increíble todo lo que he logrado, recuerdo cuando canté en Señorita Colombia ‘Fiesta en América y no sé qué hacían cuando cantaba ‘Tiempo de vals’. Cuando se metió pandemia debimos cancelar una gira, aprendimos mucho y ahora estamos de vuelta. No sabía cuándo iba a volver y saqué nueva música, un álbum llamado ‘Baile os otra vez’ porque era lo que quería. Yo empecé cuando tenía 10 añitos y ya han pasado 20 añitos apenas (risas). Colombia y muchos países latinos me han apoyado demasiado y eso es algo que agradezco. Vamos a recordar esas canciones del ayer”, dijo cargado de emoción.

Más clásicos resonaron desde la capital mundial del vallenato como: ‘Yo te amo’, ‘Tu pirata soy yo’, y ‘Completamente enamorados’.

La tanda movida llegó con ‘Palo bonito’, y ‘Este ritmo se baila así’ y ‘Fiesta en América’, tema con el que descendió al escenario para saludar a varios de sus seguidores quienes no salían de su asombro al tenerlo cerca.

“Yo creo que Valledupar vino esta noche a gozar, vengaaaaan todos conmigo”, exclamó.

“Mi próxima presentación será el sábado en Bogotá, pero me voy agradecido con la gente de la Fundación de la Leyenda Vallenata, gracias por mantener la tradición y sobre todo gracias a mi gente de Colombia”, dijo Chayanne unen también escogió a una mujer del público para bailar a su lado.

EL HERALDO conoció que Chayanne estaba contratado para cantar solo durante hora y media, pero fue tanta su emoción que se extendió durante dos horas exactas.

Con ‘Torero’ concluyó su show a las 12:18 de la madrugada de este viernes, regalando así una noche memorable para el pueblo vallenato y también para todos sus fans colombianos.