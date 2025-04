El mundo de las redes sociales está de luto luego de que se conociera la muerte de Dominique McShain, una joven influencer de 21 años, quien había anunciado que padecía de cáncer de colon.

La joven, nacida en Nueva Zelanda, relató en sus redes sociales cómo estaba luchando contra la enfermedad, hasta que publicó un emotivo mensaje despidiéndose de sus seguidores.

“A mis queridos amigos y familiares. Quiero ser directa con todos ustedes: esta será mi última actualización sobre mi viaje contra el cáncer hasta que fallezca. Recientemente me dieron un pronóstico hace unos 5 días de solo unos días a unas pocas semanas de vida”, se lee en su última publicación.

Dominique, que se hizo conocida en plataformas como TikTok e Instagram, había anunciado su diagnóstico en abril de 2024. Desde entonces, informó en sus redes que los médicos le dijeron en ese entonces que el cáncer que padecía no tenía cura.

En ese momento la joven tomó la decisión de iniciar los cuidados paliativos, en lugar de continuar con los tratamientos contra la enfermedad.

“Mi hígado está fallando rápidamente hasta el punto de tener ictericia y el cáncer progresa rápidamente. Debido a esto, ya no puedo recibir ningún tratamiento, incluida la quimioterapia que recibí durante 7 meses durante el año pasado”, dijo en su momento.

A pesar de su edad, Dominique está siendo recordada por sus seguidores por su madurez para enfrentar la enfermedad, además de la valentía con la que asumió el proceso.

En una de sus publicaciones dijo: “Recientemente he estado imaginando con frecuencia el cielo, un lugar donde finalmente seré libre del dolor que me ha acompañado durante tanto tiempo. Me imagino sin el sufrimiento constante, sin necesidad de medicación sólo para sobrevivir el día. Podré correr, respirar y sentirme completa otra vez [...] El cielo será un lugar de paz, donde mi cuerpo ya no estará destrozado ni lleno de cáncer [...] La idea de volver a ser libre, en reposo y saludable me trae mucho consuelo”.