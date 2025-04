El Realismo Mágico de Gabriel García Márquez inundó este miércoles el Colegio Italiano Galileo Galilei con una gran puesta en escena entregada por sus estudiantes, quienes celebraron el Día del Idioma.

La obra teatral fue inspirada en Cien años de soledad, la novela más famosa del escritor costeño. En el lugar estuvo presente Aida García Márquez, hermana de Gabo, quien llegó vestida con un vestido que le hacía honor a las mariposas amarillas.

Orlando Amador

Con este gran homenaje, los estudiantes y los profesores quisieron mostrar el compromiso que tienen con el legado que ha dejado este grande la literatura universal, pero sobre todo en la Costa. Cada uno de ellos realizó una promoción de la cultura y el enriquecimiento lingüístico.

Aida García Márquez, contó algunas anécdotas relacionadas con su libro Gabito el niño que soñó a Macondo en conversación con EL HERALDO, y Andrea Morales, profesora de Lenguaje y Literatura del Colegio italiano Galileo Galilei habló sobre cómo hace que sus alumnos se enamoren de la lectura.

Una gran puesta en escena

Uno de los aspectos a destacar en esta entrega artística y literaria, fue la pasión con la que los estudiantes interpretaban a cada personaje de la historia. Hubo danza, canto, actuación, música con una espectacular banda en la que la guitarra eléctrica le aportaba drama a casa escena.

Mientras ellos hacían de las suyas con su talento, Aida y otras dos integrantes de la familia García Márquez quedaban anonadadas con tan hermosa presentación.

Orlando Amador

Orgullo macondiano

Alegría, orgullo y emoción, fueron las emociones que expresó Aida García Márquez al haber hecho acto de presencia en el evento y también al ver que los texto de su hermano quedaron realmente marcados en la cultura caribeña.

“Casi no vengo, pero me alegro de estar aquí y me llena de orgullo ver que todos ustedes mis niños también se enamoraron de los libros de mi hermano Gabito, así lo llamábamos nosotros de cariño. Recuerdo nuestra infancia en Aracataca, que es el pueblo donde él nació y muchas de las historias que se contaron en Cien años de soledad, eran de cierta manera una representación de algunos de nuestros familiares”, expresó.

Anotó que su libro ofrece una perspectiva sobre el proceso creativo de Gabo y cómo su niñez en Aracataca sentó las bases para escribir una de las novelas más importantes de la literatura universal. Además, la obra comparte recuerdos personales y muestra la influencia de su entorno en su desarrollo como escritor.

Orlando Amador

Finalmente, los estudiantes que hicieron parte de la obra de teatro, pidieron a Aida García autografiar el libro.

A su turno la docente Andrea Morales se refirió a la puesta en escena. “Esta fue una obra que se presentó ya en una de las clausuras del colegio. De hecho, dos de los chicos que estuvieron en la presentación de hoy ya están en la universidad y nos da una alegría que ellos aún sientan ese amor por este trabajo que hace homenaje a nuestro gran Gabo”, contó.