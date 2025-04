Imagina morir, despertar, y morir otra vez. Así, una y otra vez. Ese es el corazón de Until Dawn: Noche de Terror, la nueva película dirigida por David F. Sandberg (Annabelle: Creation, Lights Out), que adapta con sangre, sustos y giros sobrenaturales el exitoso videojuego de PlayStation Studios. Pero ojo: no necesitas haber jugado el título original para disfrutar esta experiencia cinematográfica. Aquí, la noche se reinicia constantemente, pero cada vez el terror es diferente. Y más salvaje.

“Cada noche, la historia se reinicia, llevándonos a un nuevo subgénero del terror”, explicó Sandberg. “Como fanático del género, trabajar con todos estos subgéneros fue un sueño hecho realidad”.

Until Dawn sigue a Clover (Ella Rubin), una joven que, un año después de la desaparición de su hermana Melanie (Maia Mitchell), viaja con sus amigos a un remoto valle en busca de respuestas. Lo que encuentran allí es un asesino enmascarado que los mata brutalmente… para luego despertarlos y reiniciar la misma pesadilla. El grupo descubre que están atrapados en un bucle temporal donde deben sobrevivir hasta el amanecer para poder escapar.

Pero cada muerte deja cicatrices. Y no hay vidas infinitas.

Lo que hace a Until Dawn tan especial es su estructura narrativa: cada noche cambia. “Until Dawn lo tiene todo; es varias películas de terror en una sola”, dice Sandberg. “Podemos jugar con toda la caja de herramientas del terror. Nunca sabes qué viene después”.

Esto les permitió a Sandberg y al guionista Gary Dauberman (sí, el de It y La monja) soltarse el moño. “Nos permite divertirnos matando a nuestros personajes”, dice Dauberman con una sonrisa siniestra. “Teníamos la libertad de decir: ‘Sí, al diablo, simplemente matémoslo’”.

Cada reinicio viene acompañado de nuevas reglas, amenazas y mutaciones. El asesino ya no es el mismo. Las heridas cambian. Los personajes también. “Poco a poco se van convirtiendo en aquello que los ha aterrorizado durante varias noches”, apunta Dauberman. ¿Qué tan lejos puede llegar un ser humano antes de perder toda humanidad?

Un elenco que da todo por el terror

La película cuenta con un elenco joven y comprometido, encabezado por Ella Rubin, Michael Cimino, Odessa A’zion, Ji-young Yoo y Belmont Cameli. Según los productores, una de las claves fue encontrar actores que “lo dieran todo”: gritar, llorar, embarrarse en barro, revolcarse en sangre y morir en pantalla, una y otra vez.

“¡No hay forma de controlarse cuando tu personaje está constantemente en una situación de vida o muerte y te persigue un monstruo con un hacha!”, dice Rubin, quien interpreta a Clover. Su personaje es el centro emocional del grupo, quien lidera la búsqueda de su hermana y se convierte en el pegamento (doloroso) de esta historia.

Por su parte, Cimino (Max), el exnovio de Clover, resalta cómo “cada personaje, después de cada noche, cambia un poco y revela más de sí mismo. Cada uno está en un camino de autodescubrimiento, ciertamente aterrador”.

Ji-young Yoo, como Megan, aporta el misticismo. “Megan es el núcleo espiritual del grupo”, afirma. Su personaje tiene habilidades psíquicas y es poseída por las almas atrapadas en el valle, una secuencia que según Sandberg “fue brutalmente impresionante de ver”.

Y para Odessa A’zion, quien interpreta a Nina, su personaje es la rebelde. “Es la mala del grupo, a quien no parece importarle mucho su horrible situación”. Su novio, Abe (Belmont Cameli), es un outsider que solo está ahí por ella y que, al darse cuenta del caos, simplemente grita: “¡Yo no me apunté a esto!”.

Kerry Brown/Courtesy Sony Pictures Entertainment

El reloj de arena, la sangre y los túneles

Uno de los elementos visuales más potentes de la cinta es un reloj de arena gigante, ubicado en el centro de visitantes abandonado donde todo ocurre. Cada vez que se voltea al amanecer, se reinicia la pesadilla. “El reloj de arena es una de las partes más importantes de la película”, dice la productora Lotta Losten. “Cada vez que lo vemos, sabes que algo muy malo va a pasar”.

La producción se filmó en Budapest, en locaciones naturales y sets construidos como túneles, casas semi-enterradas y un pueblo minero abandonado. La diseñadora de producción Jennifer Spence creó un mundo que, literalmente, se desmorona con cada noche. “Es como estar atrapado en el tiempo subterráneo”, describe.

Los efectos especiales fueron otro gran reto. Steve Newburn y Talli Pachter diseñaron un deterioro progresivo de los personajes, desde heridas hasta transformaciones monstruosas. “Cuando degollamos, lo hacemos con efectos prácticos”, advierte el director de fotografía Maxime Alexandre.

Cada muerte es diferente. Cada criatura más espeluznante. Desde un psicópata enmascarado sin cara hasta brujas, wendigos y espectros, Until Dawn no se guarda nada.

La película también incluye un regalo para los fans del juego: el regreso de Peter Stormare como el enigmático Dr. Hill. Aunque los realizadores no confirman si es el mismo personaje, todo apunta a que sí. Stormare solo adelanta que “es uno de los personajes más geniales que he hecho. Es legendario y a la vez poco convencional”.

Este personaje actúa como guía espiritual, maestro de ceremonias o, como lo llama la productora, “el titiritero”. Una figura inquietante que sabe más de lo que dice.