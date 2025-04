“Yo siempre quise ser actor, simple y llanamente”. La frase la dice John ‘Divine G’ Whitfield, un hombre que soñaba con el arte desde la adolescencia, pero cuya vida tomó un desvío abrupto: pasó décadas encarcelado por un crimen que no cometió. Su historia —y la de otros hombres como él— es el alma de ‘Las vidas de Sing Sing’, la nueva película de Greg Kwedar, protagonizada por Colman Domingo y basada en el programa real ‘Rehabilitation Through the Arts’ (RTA).

Lea La segunda temporada de ‘Merlina’ ya tiene fecha de estreno: 6 de agosto

La cinta, que este año recibió tres nominaciones al Óscar, entre ellas mejor actor y mejor guion adaptado, llega esta semana a las salas de cine colombianas como una de las propuestas más humanas, poderosas y distintas de la temporada.

‘Las vidas de Sing Sing’ no es una película carcelaria cualquiera. Está basada en hechos reales y fue construida con la participación directa de antiguos participantes del programa RTA, como el propio Whitfield y Clarence ‘Divine Eye’ Maclin, quienes incluso obtuvieron crédito de guion.

Aquí Ricardo Darín: “‘El eternauta’ es ciencia ficción, pero puede ligarse al extraño mundo actual”

Whitfield, quien además tiene un cameo en la película, pasó décadas preso y escribió cuatro novelas durante ese tiempo. Por su parte, Maclin fue conocido como uno de los más temidos del patio, pero su vida cambió radicalmente al ingresar, casi por accidente, al programa de teatro. “En el escenario uno podía llorar, expresarse. Afuera de ahí, no. Pero sobre las tablas, sí. Eso me transformó”, recuerda.

Dominic Leon/Cortesía A24 Colman Domingo obtuvo una nominación al Óscar por este papel.

Colman Domingo, el alma de Divine G

El personaje central del filme, Divine G, está interpretado por Colman Domingo, quien ha deslumbrado por su capacidad de encarnar figuras complejas como Bayard Rustin o el padre de Zendaya en ‘Euphoria’. Aquí entrega una de sus actuaciones más sentidas y contenidas.

Además Colombia, país invitado de honor al festival de cortometrajes de Busán, Corea del Sur

Domingo no solo protagoniza; también fue productor ejecutivo junto a su esposo Raúl Domingo. “Me conmovió profundamente el propósito del filme”, dice. “El arte puede ser el paracaídas que nos salva a todos. Estos hombres eligieron cambiar, crecer, aprender. ¿Cómo no contar una historia así?”

Antes de asumir el papel, Domingo conversó por Zoom con Whitfield. Quería conocerlo más allá del expediente. “G es un hombre estructurado, muy consciente de su cuerpo, su dieta, sus decisiones. Sobrevivió a todo eso con disciplina”, afirma el actor.

También El documental de Karol G en Netflix se estrenará el 8 de mayo

Más del 85% del elenco está compuesto por hombres que estuvieron presos en Sing Sing y formaron parte del programa de teatro. Maclin, quien interpreta una versión de sí mismo, fue uno de ellos. “Era volver a ser quien ya no soy. Pero lo hice porque quería mostrarle al mundo que uno puede cambiar”, cuenta.

Para los directores, esa autenticidad era innegociable. “Sabíamos que queríamos contar esto con ellos, no sobre ellos”, dice Greg Kwedar. “Les dimos espacio para hablar con su propia voz. Esa fue nuestra brújula”.

Más Hollywood exigirá ver todas las producciones nominadas antes de votar en los Óscar

El rodaje fue una experiencia única. Filmada en una prisión real desactivada, con calor agobiante y el peso simbólico del encierro, el ambiente exigía una conexión emocional profunda. “Fue como un exorcismo emocional para muchos”, confiesa Sean San José, actor que interpreta a Mike Mike, el mejor amigo de Divine G.

La relación entre Divine G y Mike Mike es uno de los hilos más potentes del filme. San José, amigo cercano de Domingo en la vida real, construye una amistad entrañable en pantalla. “Es el que lo sacude, el que le dice: ‘¡Ey, tú también eres humano!’”, dice el actor.

Aquí El luto vaticano por la muerte del papa acabará el 4 de mayo para seguir con el cónclave

Ese vínculo refleja el espíritu del programa RTA, donde el arte no solo es un escape, sino una herramienta de transformación. “Es una historia sobre redención y hermandad. Sobre hombres que deciden encontrar una nueva forma de ser”, resume Domingo.

Dominic Leon/Cortesía A24

Sin jerarquías, con humanidad

Uno de los aspectos más innovadores del rodaje fue su modelo de producción. Todos, desde Colman Domingo hasta los asistentes, recibieron el mismo salario diario y una participación en las ganancias. “Esto creó un sentido de comunidad brutal. Aquí todos somos parte”, dice Monique Walton, productora.

Además Mario Vargas Llosa será homenajeado en la FILBo 2025

La película también es un manifiesto contra los estereotipos de Hollywood. “No es una historia de salvadores blancos ni de héroes únicos. Es una historia coral, profundamente humana”, insiste Walton.

Desde su estreno en festivales, ‘Las vidas de Sing Sing’ ha sido aclamada por su autenticidad, su enfoque respetuoso y la calidad de sus interpretaciones. La crítica ha subrayado la decisión de contar la historia con quienes la vivieron, y la sensibilidad con la que se aborda el sistema carcelario sin caer en clichés.

Más Vaticano evalúa extender la despedida del papa después de medianoche por “alta afluencia”

“Cada hombre en esta película es un ser humano completo, con historias, heridas, sueños. Eso es lo que quisimos mostrar”, dice Kwedar.

Y es justo eso lo que logra ‘Las vidas de Sing Sing’: mostrarnos que, incluso tras los muros más duros, hay arte, hay belleza, hay esperanza.

Lea Emoción y respeto entre los fieles para despedir al papa Francisco en el Vaticano