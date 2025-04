No será solo fútbol. La UEFA ha confirmado lo que parecía impensable hace unos años. Y es que Linkin Park será la banda encargada de amenizar musicalmente de la final de la Champions League 2025, con un show en vivo el próximo 31 de mayo en el Allianz Arena de Múnich, como parte del ya tradicional Kick Off Show presentado por Pepsi.

Esta noticia marca el regreso oficial al gran escenario de una de las bandas más influyentes del rock alternativo del siglo XXI, que tras años de pausa, silencio y duelo, vuelve a rugir.

Después de siete años sin lanzar un álbum de estudio, Linkin Park volvió con fuerza con From Zero, un disco que reabre su catálogo y reconfigura su sonido para una nueva era. Con energía renovada y una gira mundial en marcha, la banda decidió tocar en vivo en el evento más visto del planeta después del Super Bowl.

El espectáculo no será uno más. Junto a sus himnos eternos como In the End, Numb, What I’ve Done, la agrupación presentará una remezcla exclusiva creada en colaboración con la UEFA, un híbrido de rock industrial con la estética sonora del torneo. La idea, dicen desde la producción, es traducir la intensidad de una final de Champions al lenguaje eléctrico y emocional del rock.

Aún se desconocen cuáles equipos se disputarán la anhelada copa, pero por ahora, la cita es el 31 de mayo, un espectáculo que se podrá ver por ESPN y Disney+.

Su gira los traerá a Colombia

La banda estadounidense de Nu Metal actuará en México, Brasil, Perú, Chile, Colombia y Argentina durante la gira mundial de 2025 y lo hará con su nueva vocalista, Emily Armstrong.

Armstrong se unió al cofundador de la formación, Mike Shinoda, tras el fallecimiento de su vocalista principal, Chester Bennington, en 2017.

La gira comenzó con tres conciertos en Ciudad de México (31 de enero), Guadalajara (3 de febrero) y Monterrey (5 de febrero), para después viajar a Estados Unidos, Asia y Europa.

Volverá a Latinoamérica con actuaciones en Bogotá (26 de octubre), Lima (29 de octubre), Buenos Aires (1 de noviembre), Santiago (5 de noviembre), Río de Janeiro (8 de novimebre), São Paulo (10 de noviembre), Brasilia (13 de noviembre) y Porto Alegre (15 de noviembre), donde cerrará la gira.

Denominada ‘From Zero World Tour’, la gira supone el inicio de una nueva etapa para la agrupación, que volvió a los escenarios en 2024 después de siete años de pausa con unas presentaciones introductorias por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Colombia y Brasil, en las que Armstrong debutó como cantante.

El nuevo álbum del grupo, ‘From Zero’, del que ya han lanzado algunas canciones, pero que se publicará en su totalidad este 15 de noviembre, será el primer disco con Armstrong y también el primero desde la muerte de Bennington.