¿Qué ocurre cuando el río Magdalena, donde nació la cumbia, conoce al río Mississippi, donde nació el blues? Goodbye, una poderosa fusión de dos culturas: cumbia y blues, el nuevo éxito del reconocido pianista Arthur Hanlon, junto al icónico Carlos Vives y la exuberante Goyo.

Vives y Goyo cantan sobre la pérdida de un amor mientras que el piano de Hanlon llora al compás del blues junto a su sentida interpretación. El video musical, grabado en Bogotá, ilustra hermosamente la profunda conexión con Colombia y el rico legado musical que inspiró esta colaboración única que ya ha sido catalogada como una obra de arte musical.

“Charlie vino a mi casa y estábamos tomando gin and tonics”, revela Arthur Hanlon sobre la colaboración. “Hablamos del río Magdalena, donde nació la cumbia. Y yo le dije, el blues nació en el río Mississippi. ¿Qué tal si los dos ríos se encuentran?”, agrega.

Ambos ríos se encuentran en esta magistral canción, con Vives, un maestro de la composición, trayendo la cumbia y el lamento al blues de Arthur, un ‘gringo’ de Detroit enamorado de la música latina.

“Cuando tú me dices mira esta conexión, digo que super oportunidad. Qué felicidad”, dice Carlos Vives. “Esta canción es alegría, más alegría, más alegría. Es una canción que une universos no improbables sino muy, muy conectados. La canción se te pega. Y lo que hace Arthur en el piano te lleva al éxtasis. ¡Es una cosa que tienen estos manes irlandeses de Detroit!”.

Goyo, una gran amiga tanto de Carlos como de Arthur, fue la “cereza sobre el pastel”, trayendo su voz distintiva a este lamento.

“Cuando escuché la canción sentí ese llanto interno”, revela Goyo. “Pero, lo que más me gusto es que es un llanto que se sonríe, que da felicidad, que me acercó a mi cultura del Pacífico, a mi cultura colombiana. Yo escucho la canción y me suena a esas noches de Bogotá, de rock ‘n’ roll, de hip-hop. De todo ese sonido que suena de la nueva música colombiana. Que viene desde las raíces pero que puede llegar a cualquier parte del mundo”, agrega la cantante.

Producida por Nicolás “Navi” de la Espriella, Goodbye es el sencillo que presenta 2 Manos 1 Mundo, el nuevo álbum de colaboraciones excepcionales del pianista Arthur Hanlon. El álbum incluye “Repetimos”, el hit de Zumba con Yotuel y Darell que llegó al Top 10 del chart tropical de Billboard; “Bala Perdida” con Angela Aguilar, cuyo video es tendencia en YouTube; la cumbia “Egoísta” con Ana Bárbara; el funk “Sol” con Manuel Medrano y Nia Skyfer; y una samba brasilera, “Delirio” con Tiago IORC.

Juntos, Arthur y sus colaboradores crearon un álbum con un común denominador: el mayor nivel de maestría y química musical entre ellos que a su vez genera una sinergia artística extraordinaria.