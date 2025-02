4:30 p.m. Ni un minuto más, ni un minuto menos. En Barranquilla no hay tiempo para descansar. La gozadera no ha parado ni un segundo. El jolgorio que dejó Shakira en su tierra apenas se está asentando y la ciudad no se apaga porque ya se sienten los tambores de parranda, ahí viene la Guacherna.

Es sábado, y aunque lo usual es que este desfile se haga los viernes, este año el reloj de la fiesta se ajustó por la hija prodigiosa de la Arenosa. Las calles, que hace menos de 24 horas estaban llenas de fanáticos de Shakira, ahora son territorio del Carnaval.

Por más que la ciudad haya tenido dos noches de rumba con la barranquillera más famosa del mundo, el pueblo no está cansado. Al contrario, está más encendido que nunca porque la Guacherna es eso: la antesala de la locura, el calentamiento para la celebración que en pocos días se tomará la ciudad.

Estos han sido los mejores momentos de La Guacherna

Alcalde Char desfiló con la primera dama Katia Nule

“Es algo indescriptible”, dijo el mandatario de los barranquilleros, quien salió con la primera dama Katia Nule a contagiar de alegría a los carnavaleros.

Reyes del Carnaval de los Niños brillan en La Guacherna

Victoria Ceballos Cure y Samuel Bermúdez Cepeda y Roca, reyes del Carnaval de los Niños 2025, llegaron brillantes, de dorado, como ‘Mariposas en Macondo’. Así se llama el vestido que lució la soberana, creación de Alfredo Barraza.

“En Barranquilla se baila así”

Terminado el bloque institucional, La Guacherna le hizo honor a su lema ‘En Barranquilla se baila así’ y le empezó a rendir tributo a su reina latina a través del brillo de comparsas como Rumbón Normalista, Grupo Destellos, Son Kalimba, Reinas y Reinitas, quienes bailaron diversos himnos de Shakira en un bloque denominado ‘Hips don’t lie’.

Porque esta ciudad se baila en la calle de noche y día. El sol todavía no se había escondido cuando los grupos ya brillaban por sí solos.

Llegaron a mandar, pero en la pista de baile. La Comparsa de la Policía Nacional y la Tromba Marina de la Armada Nacional hicieron un magistral perfomance fusionando musical tropical.

El gobernador Eduardo Verano se toma la 44

El gobernador del Atlantico, Eduardo Verano, durante las primeras cuadras del recorrido de la Guacherna destacó el buen comportamiento de los asistentes.

“Estoy muy contento porque realmente ha sido una excelente organización. Tenemos hasta ahora un comportamiento impecable de la gente y eso es lo que nos anima cada vez más a hacer cosas con más audacia”, dijo.

Turistas se gozan la Guacherna

La fiesta más importante de Colombia atrae a cada vez más turistas. De Manizales, Ángel Marino Duque llegó a Barranquilla para ver a Shakira y de paso, a gozar en la Guacherna.

“Estamos seguros de que La Guacherna será histórica”

El director del Carnaval de Barranquilla S.A.S., Juan José Jaramillo, destacó el impacto positivo que ha tenido la reciente visita de Shakira en la ciudad, impulsando la afluencia de visitantes.

“Este gran público que vemos aquí, todo es posible gracias a la motivación que le ha dado a Barranquilla la llegada de Shakira. Durante dos días, casi el 48 % de los visitantes, según la encuesta que hicimos en los hoteles, se quedó en Barranquilla. Por eso estamos seguros de que esta Guacherna será histórica”.

‘Quien lo cuida es quien lo goza’

La inclusión también será protagonista en la jornada. La apertura estuvo a cargo de “Las Escobitas”, un grupo de trabajadores que, tras limpiar la ruta del desfile, tiene el honor de marcar el inicio de la festividad. Asimismo, personas con discapacidad, adultos mayores y habitantes en condición de calle participarán en el evento.

La campaña de sostenibilidad ambiental fue la encargada de inaugurar el desfile con el lema ‘Quien lo cuida es quien lo goza’, donde se destacó la participación de la Comparsa desfile la CRA, quienes tuvieron la iniciativa de hacer uso de instrumentos reciclables.