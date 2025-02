La pasión por Shakira no conoce límites, ni puede agotarse. El show que entregó la barranquillera en la noche del jueves a sus fanáticos fue una verdadera noche de antología.

Leer también: EN VIVO | Segundo concierto de Shakira en Barranquilla: el ‘Metro’ ya abre sus puertas

Fue tanto el éxtasis que vivieron las más de 42 mil almas que estuvieron en el coloso de la Ciudadela en la primera fecha que algunos decidieron repetir la experiencia.

Tal es el caso de la pareja de mexicanos conformada por Elvia Torres y Ernesto Arrieta, quienes presenciaron el primer espectáculo y nuevamente estuvieron puntuales para seguir aullando con La Loba.

“Pues de hecho ya vimos su show ayer. Estamos repitiendo porque lo de anoche fue espectacular, es una fregona Shakira, una diosa hermosa, preciosa. Quisimos verla otra vez. No lo teníamos pensado, fue de hoy que lo decidimos. Preferimos venir aquí que ir a otro lugar”, comentó Elvia Torres.

Esta era su primera vez viendo a la barranquillera y qué mejor lugar que en su casa. “Yo ya la había visto en sus tours por Estados Unidos”, dijo Ernesto.

Esta pareja de fanáticos de más de 25 años demuestran que Shakira es una artista intergeneracional y que logra traspasar barreras a niveles increíbles.

Un buen regalo de cumpleaños

Otra de las que ve por primera vez a Shakira es Maricruz García, quien vino directamente de Panamá para gozar con el show gracias a que le dieron la boleta de regalo de cumpleaños.

Importante: Concierto de Shakira en Medellín fue aplazado: esto es lo que se sabe

“Es la segunda vez que vengo a Barranquilla, hace 11 años vine y de verdad que Barranquilla está cambiadísima. Es una ciudad muy bonita, el carisma de las personas te hacen querer regresar y sí me motivó a venir al concierto de Shakira porque mi mejor amigo acá me regaló el boleto de cumpleaños y fue el mejor regalo que me ha podido dar porque a Panamá no iba a ir Shakira entonces no habíamos conseguido boleto y me dio esa sorpresa y aquí estoy con toda la familia de él que nos ha dado el hospedaje, todos nos han tratado de maravillas la verdad y venimos a ver una grande, Shakira no se ve todos los días la verdad”, dijo la mujer.

Maricruz, quien además estará en la ciudad hasta el domingo y gozará de la Guacherna, comentó que “yo espero lo mejor de ella como siempre, no se espera menos la verdad, porque es una grande para mí, es una tremenda mujer”.