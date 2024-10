El pasado 16 de octubre se anunció la publicación de Esperanza, la autobiografía del papa Francisco, que es la primera de la historia escrita por un pontífice, un lanzamiento internacional en los principales idiomas y más de 80 países, durante el próximo mes de enero de 2025.

Este acontecimiento, es la culminación de una labor de redacción que inició hace seis años, y fue comunicado en la Feria del Libro de Fráncfort por Mondadori, que gestiona los derechos mundiales de la obra.

Lea: “Era un guerrero”: David Hasselhoff tras la muerte de Michael Newman

“El libro de mi vida es el relato de un camino de esperanza que no puedo imaginar separado del de mi familia, de mi gente, de todo el pueblo de Dios. Y, en cada página, en cada paso, también el libro de quien ha caminado conmigo, de quien me ha precedido, de quien nos seguirá”, comentó el papa Francisco en la nota que anticipa la difusión de la obra.

El Papa igualmente comentó en el libro que: “una autobiografía no es una literatura privada, es más bien nuestra mochila. Y la memoria no es solo lo que recordamos, sino también aquello que nos rodea. No habla únicamente de lo que ha pasado, sino de lo que pasará. Parece ayer y, sin embargo, es mañana. Todo nace para florecer en una eterna primavera. Al final, solo diremos: no recuerdo nada en lo que no estás Tú”.

Las memorias del Papa Francisco arrancan en los primeros años del siglo xx, con la narración de sus raíces italianas y de la azarosa emigración de sus abuelos a América Latina, y cuentan la infancia, la juventud, la llamada vocacional y la madurez, abarcando todo el pontificado y el presente.

Entérese: Carlos Vives y La Provincia despidieron a Egidio Cuadrado

Este es un texto de gran poder narrativo en el que, a través del relato autobiográfico, el papa afronta con sinceridad, valentía y visión de futuro los temas más controvertidos e importantes de nuestra contemporaneidad y las cuestiones más candentes de su servicio como pastor universal de la Iglesia.

Plaza & Janés

La obra fue escrita por Carlo Musso, primer director editorial de no ficción de Piemme y Sperling & Kupfer y luego fundador del sello independiente Libreria Pienogiorno, este documento excepcional debería haberse publicado tras la muerte del papa Francisco, por voluntad expresa de este, pero el Jubileo de la Esperanza anunciado para 2025 y la actual coyuntura lo han empujado a difundir ahora su valioso legado.

“Estos últimos seis años han sido una larga e intensa aventura: la labor de redacción empezó en marzo de 2019 y concluirá en las próximas semanas”, afirmó Musso.

Sabía que: Alerta entre los diomedistas por estado de salud de uno de sus hijos

La obra, destinada a conquistar a los lectores de todo el mundo y a convertirse en un legado de esperanza para las generaciones futuras, también contiene fotografías extraordinarias, algunas de las cuales son inéditas y pertenecen a la colección personal del pontífice, que las ha cedido personalmente.