En el marco del Plan Cazador, la Policía Metropolitana de Santa Marta adelantó la operación ‘La Perla’, una estrategia que dejó como resultado la captura de 13 personas, seis de ellas mediante orden judicial y siete en flagrancia, en diferentes puntos del Área Metropolitana.

De acuerdo con la institución, uniformados del Modelo Nacional de Servicio de Policía lograron la captura en flagrancia de cinco personas por porte ilegal de armas de fuego y municiones, en intervenciones desarrolladas tanto en Santa Marta como en el municipio de Ciénaga.

Asimismo, el grupo Gaula realizó dos capturas en flagrancia por casos de extorsión.

Uno de los detenidos sería responsable de exigir pagos ilegales a comerciantes de varios sectores de la ciudad, mientras que el otro presuntamente hostigaba al gremio de transportadores con cobros extorsivos.

La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) también materializó seis capturas por orden judicial, entre ellas la de un hombre requerido por homicidio agravado en concurso homogéneo, considerado de alto interés para las autoridades.

“Con estas acciones operativas, ratificamos nuestro compromiso de seguir enfrentando de manera contundente a las organizaciones criminales que afectan la tranquilidad de los ciudadanos y seguiremos desarrollando estrategias para proteger a la comunidad, fortaleciendo la seguridad y la confianza en el territorio”. Agregó el señor coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta.