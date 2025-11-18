Un nuevo hecho de violencia tiene conmocionado al municipio de Plato, Magdalena, dejando como saldo una persona muerta identificada como Jesús Alberto Flórez.

El hecho se registró en horas de la tarde este martes 18 de noviembre, en la vía pública del barrio Las Mercedes.

Según el reporte suministrado por las autoridades, la víctima se encontraba caminando en el sector, cuando de manera sorpresiva, dos desconocidos que se movilizaban en una motocicleta de color negro lo abordaron.

El parillero descendió del vehículo y se dirigió directamente hacia Alberto Florez mientras desenfundaba un arma de fuego para así propinarle dos disparos en la cabeza, dejándolo tendido sobre el piso y gravemente herido.

Vecinos al escuchar las detonaciones de los proyectiles, salieron de sus viviendas a auxiliar al hombre y trasladarlo al hospital local donde por la gravedad de las lesiones falleció minutos después.

La comisión del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín realizó la inspección del cadáver y trasladó el cuerpo a la morgue de Medicina Legal.

Las autoridades indicaron que continúan con las investigaciones para identificar a los responsables del homicidio y establecer si el ataque estaría relacionado con estructuras criminales que operan en la región.