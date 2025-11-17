Un hombre y una mujer que se desplazaban en motocicleta la noche del domingo 16 de noviembre por la Troncal de Oriente, a la altura de la Ye de Ciénaga, en la vía hacia la Zona Bananera, sufrieron un grave accidente de tránsito al impactar contra un camión que, según versiones preliminares, estaba estacionado sobre la vía.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Yuranis Orozco Ordoñez, oriunda del municipio de El Retén, y Jaison Constante, residente en Fundación.

Ambos viajaban en una motocicleta TVS 125 Racing, de placas UXU 13G, con destino a un encuentro familiar en el corregimiento de Tucurinca, Zona Bananera.

De acuerdo con testigos, el fuerte choque hizo que la pareja saliera expulsada del vehículo y cayera en plena carretera, sufriendo múltiples heridas y traumatismos.

La violencia del impacto provocó que el conductor muriera de manera inmediata en el sitio.

Su esposa, gravemente herida, fue auxiliada por transeúntes y trasladada de urgencia a un centro asistencial del municipio.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, la mujer falleció minutos después de ingresar debido a la severidad de las lesiones.

El Personal del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial llegó al sitio del siniestro y realizaron la inspección técnica de los cuerpos siendo trasladados a la morgue local.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro y establecer si el camión se encontraba correctamente estacionado y señalizado.