Un grave acto de intolerancia terminó en tragedia durante la madrugada del pasado domingo 30 de noviembre en el municipio de Magangué, Bolívar.

Olga María García Díaz, de 22 años, fue asesinada en medio de un altercado que, según testigos y autoridades, habría iniciado por un simple “tropezón” dentro de un establecimiento público.

El hecho ocurrió hacia la 1:10 a.m., en un estadero ubicado en la Avenida Colombia, cerca del barrio El Milagro. De acuerdo a información preliminar indica que Olga María caminaba entre las mesas cuando, al parecer, tropezó a una mujer que compartía con otras personas.

Ese pequeño incidente desató una discusión que escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión mortal.

Según la Policía, la joven recibió dos heridas con arma cortopunzante, provocadas durante la riña. Aunque varias personas la trasladaron de inmediato en motocicleta al Hospital La Divina Misericordia, en ese momento los médicos confirmaron que había llegado sin signos vitales.

El Comando de la Policía de Bolívar confirmó que, tras ser alertados sobre la situación, la patrulla del cuadrante llegó al centro asistencial, verificó el fallecimiento de la joven y activó las labores de vecindario. En las primeras acciones fueron detenidas tres mujeres de 34, 33 y 28 años por su presunta participación en el ataque.

“Una ciudadana que observó lo sucedido señaló directamente a una de las trasladadas como la autora de la agresión que causó la herida mortal a la joven”, informó la institución. Las detenidas fueron llevadas a la estación de Policía para su plena identificación. Se conoció que dos son oriundas de Magangué y una de Caucasia, Antioquia.

