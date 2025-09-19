En el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, la Policía Metropolitana de Valledupar, pondrá en marcha un dispositivo de seguridad conformado por más de 700 uniformados de las diferentes especialidades, con el objetivo de preservar la tranquilidad, la convivencia y la seguridad ciudadana en toda el área metropolitana.

Los operativos serán liderados por el teniente coronel, Hernán Torres, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, quien indicó que durante este fin de semana se desarrollarán acciones operativas, preventivas y de control en coordinación con autoridades locales, gremios y comunidad.

🎉 ¡Celebra Amor y Amistad con responsabilidad! 💛💙❤️



✅ Planea tu celebración

🚫 No mezcles alcohol y volante

🙅‍♂️ Evita riñas

📱 Cuida tus pertenencias

👧🚫 No expongas a menores

📞 Denuncia al 123#SegurosCercanosYPresentes 👮‍♂️ pic.twitter.com/MLhMFRqeI3 — Policía Metropolitana de Valledupar (@PoliciaMevap) September 19, 2025

Se implementarán diversos planes de seguridad que estarán activos durante toda la jornada festiva, entre los que se destacan: Plan Gourmet: presencia policial en zonas gastronómicas y lugares de alta afluencia para prevenir hechos delictivos y garantizar la sana convivencia.

Plan Cierre de Establecimientos: inspección y vigilancia a bares, discotecas y locales abiertos al público, para verificar cumplimiento de horarios, normas de seguridad y documentación.

Plan Desenguayabe: actividades de prevención en horas de la mañana del domingo para evitar riñas, hurtos y alteraciones al orden público tras celebraciones nocturnas.

Actividad de Registro y Control a través del plan enjambre, verificación de antecedentes a personas, control a motocicletas y vehículos, con especial énfasis en la prevención del porte ilegal de armas, estupefacientes y captura de personas requeridas por la justicia.

“Asimismo estará presente el Gaula con campañas preventivas contra la extorsión y el secuestro bajo la estrategia “Yo no pago, yo denuncio”, mediante actividades en centros comerciales, establecimientos y zonas residenciales. El Grupo de Infancia y Adolescencia: acompañamiento a menores de edad en zonas de recreación, parques, y controles a establecimientos para evitar el ingreso de niños y adolescentes a sitios no permitidos y evitar la explotación laboral, igual que las demás especialidades dispuestas para la tranquilidad de la ciudadanía”, indicó el teniente coronel Hernán Torres.

De igual manera, la Policía Nacional hace un llamado a la comunidad vallenata a celebrar esta fecha especial con respeto, responsabilidad y conciencia, al mismo tiempo que cualquier hecho sospechoso o delictivo se notificado a través de la línea de emergencia 123.

