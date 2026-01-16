Daniela Rodríguez, la representante del barrio El Bosque en el Reinado Popular del 20 de Enero en Sincelejo, se llevó el premio al mejor traje artesanal 2026.

La primera dama de Sincelejo rindió homenaje a las reinas centrales e infantiles del 20 de Enero

La creación, de la autoría del diseñador corozalero Yohn Monterroza Producciones, se titula “Pola Becté, la fandanguera mayor’.

También se ganó el cuarto puesto con el traje ‘Atardecer en la Sabana de Sincelejo’ que lució la reina del barrio Minuto de Dios, Mayleth García.

El jurado calificador integrado por José Vergara, Camilo Quintero, Rafael Ballestas, Nataly Gómez y Laura Cepeda, destacó del mejor traje artesanal que este “representa el coraje, el orgullo, la tradición y la memoria del pueblo sincelejano. Es un homenaje a este personaje y a un lugar legendario, patrimonio material e inmaterial de la sabana sucreña. En sus tres piezas, el vestido está tejido con fibras naturales y biodegradables de yute y caña flecha, con falda acampanada en forma de boleros elaborados en palma de iraca pintada a mano, adornada con cintas y flores artesanales”.

Cortesía

El segundo mejor traje fue ‘Remembranza a una gran ciudad llamada Sincelejo’ que lució la candidata del barrio Mano de Dios y que diseñó Bradas Serrano Peralta; el tercer lugar fue para ‘Sincelejo, patrimonio ancestral y artesanal’ de la autoría de los diseñadores Elvin Santana y Luis Mendoza y lució la representante del barrio Santa Cecilia.

El espectáculo, patrocinado por Bescato Tienda y el Palacio de la Pantaleta bajo la dirección del empresario antioqueño Mauricio Gómez Botero, que premió con 5, 4, 2 y un millón de pesos, respectivamente, se desarrolló la noche del jueves 15 de enero en el Centro Histórico de Sincelejo, después de un fuerte aguacero que no logró enfriar la fiesta, pues la presencia fue masiva y la fiesta se extendió hasta el amanecer al son de las notas musicales de Farid Ortiz, Criss & Ronny, Long Play Band y Jeshua.