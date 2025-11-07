Los grandes riesgos que representa el deteriorado Estadio 8 de Diciembre de la ciudad de Corozal, en Sucre, van a continuar a pesar de que las autoridades de gestión del riesgo en el departamento instaron a demolerlo.

El viejo escenario, cuyo riesgo fue advertido formalmente a las autoridades de Sucre y Corozal desde el mes de septiembre por el Comité de Veeduría Ciudadana para la Vigilancia y Transparencia que lideran Francisco Mercado Bohórquez y Viviana Patricia Romero Pérez, no podrá ser demolido por ahora porque el municipio no cuenta con recursos para ello.

Así lo hizo saber en una respuesta a los veedores antes mencionados la secretaria de planeación de Corozal, Carmen Ana Mercado Pérez.

Textualmente la funcionaria sobre la fecha de demolición del estadio en su respuesta indica que “la administración municipal se encuentra adelantando la gestión administrativa para llevar a cabo el estudio presupuestal de la demolición del estadio 8 de diciembre, mismo que debe arrojar una cifra concreta de inversión para dicho proceso. Posterior a ello, la administración municipal debe gestionar los recursos para llevar a cabo la demolición, por lo cual no se podría dar una fecha concreta de demolición, puesto que la misma depende de una serie de procesos y gestiones administrativas”.

Con relación a la reubicación de la familia que habita en ese escenario, y donde hay niños, la administración del alcalde Bayron Ospina, dice que también está en estudio.

Ante estas respuestas, catalogadas como evasivas por parte de los veedores, estos mismos reiteran el llamado a las autoridades competentes del departamento de Sucre para que actúen en tanto que a pesar de los grandes riesgos que representa el escenario deportivo este ha seguido siendo utilizado para desarrollar actividades, “lo que nos deja en evidencia el poco o nulo control que el municipio de Corozal tiene sobre el uso de los bienes que están en su jurisdicción. Dejamos sentada una vez más nuestra preocupación y con ello alertamos de una posible tragedia dado el avanzado estado de deterioro del estadio”, le dijo la veeduría a EL HERALDO.