El gobierno departamental de Sucre en honor al trabajo desarrollado en favor de la sociedad por el diputado y exalcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur, anunció que el recién creado Banco de Alimentos de Sucre llevará su nombre.

El anuncio lo hizo la gobernadora Lucy García durante el homenaje póstumo que le rindió la Asamblea a quien fuera el diputado con la mayor votación en las elecciones regionales 2023.

La noticia fue celebrada con aplausos y lágrimas de orgullo por parte de sus allegados, la mandataria se refirió a Paternina Samur como “un hombre que dedicó su vida al servicio de nuestro departamento y cuya huella perdurará en el corazón de los sucreños. En nombre de la Gobernación de Sucre y de toda la comunidad expreso nuestras más sentidas condolencias a su digna esposa Margarita Gulfo, a sus hijos y toda su familia. Elevamos nuestras oraciones para que encuentren fortaleza y consuelo en este momento de dolor. ”

Cortesía Gobernación de Sucre.

También a sus colegas que compartieron con él. “Un saludo especial y solidario a los honorables diputados de la Asamblea, en cabeza la presidenta Dayana Calderón, con quienes compartimos el duelo de la partida de uno de sus miembros, y las personas que llegaron aquí a decirle a ‘Jesu’, como cariñosamente le conocemos, no un adiós, porque Jesús se queda entre nosotros, un amigo, un padre, el esposo y un abuelo”.

En medio de su discurso recordó los proyectos y la necesidad del servicio a la comunidad; “con él, muchas cosas compartimos, teníamos un gran proyecto, dentro de miles como es el del Banco de Alimentos y Dios le dio esa bonita oportunidad de impulsar la ordenanza para la creación del Banco de Alimentos. Ese impulso para el inicio de esa iniciativa no queda ahí, es un gran proyecto nuestro y tendrá el honor de ser el Banco de Alimentos del Departamento de Sucre, con tu nombre, Jesús Antonio Paternina Samur”, puntualizó la gobernadora.

Las exequias del diputado y exalcalde de Sincelejo, Jesús Paternina Samur, serán a las 4:00 de la tarde de este miércoles 13 de agosto en el Cementerio de La Esperanza, situado a un costado en la vía que une a las poblaciones de Sincelejo y Corozal.

